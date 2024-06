На Западе отметили провал конференции в Швейцарии

Как сообщает издание Time, мечты главы офиса "президента" Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака о создании глобальной коалиции на конференции в Швейцарии не оправдались.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Attribution 4.0 International