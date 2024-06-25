Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как зеленый цвет в интерьере влияет на настроение
Опытные боевики ВСУ отказываются воевать из-за ФАБ-3000
Дерматолог Яковлева: молочные продукты, шоколад и пицца могут вызывать акне
Как сохранить аромат парфюма на весь день
Турист рассказал, почему Филиппины — идеальное место для путешествий
Джем из бекона: оригинальный соус к любому блюду
Назван лучший состав компоста
Самые главные страхи в жизни кошки
Ллойд Остин пытается заверить Андрея Белоусова в полном уважении к России
На Западе отметили провал конференции в Швейцарии

Как провалился "план Ермака": Time о неудаче конференции в Бюргенштоке

1:32
Мир

Как сообщает издание Time, мечты главы офиса "президента" Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака о создании глобальной коалиции на конференции в Швейцарии не оправдались.

Как провалился "план Ермака": Time о неудаче конференции в Бюргенштоке
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Attribution 4.0 International

По информации журнала, команда Ермака получила список стран, которые нужно было убедить принять участие в конференции. В основном это были государства Африки и Латинской Америки. Как рассказал один из сотрудников Ермака, это была непростая задача. Некоторые страны решили приехать на конференцию, чтобы пообщаться с другими высокопоставленными чиновниками, другие опасались конфликта с Россией и её союзниками.

Многие мусульманские страны отказались поддерживать «мирный план» Украины до тех пор, пока продолжается конфликт между Израилем и палестинским движением ХАМАС. По словам Time, Ермак стыдил страны и оказывал на них давление, чтобы они приехали на конференцию, при этом отвергая идею о том, что в конференции должна участвовать Россия.

Как отмечает журнал, меры Киева были странными: «мирный процесс» без посредников, без прекращения огня и без переговоров между Россией и Украиной. Однако, по словам Ермака, всё это было частью его плана.

Впрочем, преувеличивая значимость и политическое влияние Андрея Ермака, западные журналисты вполне могут покрывать истинных манипуляторов политического противостояния. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Девчонки, я вас умоляю: Навка рассказала, о чём просила Заворотнюк, находясь в больнице

Татьяна Навка рассказала, как они с подругами проносили алкоголь и рыбу в больницу для Анастасии Заворотнюк, которая в то время боролась с раком.

Навка рассказала, как тайком носила в больницу вино для Анастасии Заворотнюк
Украинская певица Лобода показала фото из больницы после операции на руке
Украинская певица Светлана Лобода оказалась в больнице
Стало известно о тайной просьбе Анастасии Заворотнюк, о которой не знал даже её муж Пётр Чернышёв
Зола и уксус — секретное удобрение для продвинутых огородников
Применение авиабомб ФАБ-3000 на спецоперации себя оправдает Дмитрий Плотников Россия получит доступ к военным базам и аэродромам Индии, что создаст угрозу США Любовь Степушова Язык рук — тоже язык, просто мы этого не замечаем Сергей Лебедев
Простой рецепт малосольных огурцов: засаливаем их холодным способом в газированной воде
Картошка будет в разы вкуснее: при варке киньте в воду этот продукт — захочется готовить постоянно
Забудьте о прополке: уникальный способ раз и навсегда избавиться от сорняков на грядках
Забудьте о прополке: уникальный способ раз и навсегда избавиться от сорняков на грядках
Последние материалы
Настасья Самбурская вспомнила недобрым словом бывшего мужа
Доллар теряет позиции на мировых финансовых рынках
Качество воды в Сене ставит под угрозу соревнования на открытой воде на ОИ-2024
Найден способ обратить вспять старение
"Ингосстрах" признали виновным в нарушении антимонопольного законодательства
Как приготовить домашнее мороженое?
Врач Степаненко: косточки арбуза вредны для здоровья
Фабьен Франкель закрыл комментарии после критики его героя в "Доме Дракона"
Искусственный интеллект производит революцию в области медицины
Как выбрать цвет для потолка
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников