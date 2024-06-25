На Западе отметили провал конференции в Швейцарии

Как провалился "план Ермака": Time о неудаче конференции в Бюргенштоке

1:32 Your browser does not support the audio element. Мир

Как сообщает издание Time, мечты главы офиса "президента" Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака о создании глобальной коалиции на конференции в Швейцарии не оправдались.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Attribution 4.0 International

По информации журнала, команда Ермака получила список стран, которые нужно было убедить принять участие в конференции. В основном это были государства Африки и Латинской Америки. Как рассказал один из сотрудников Ермака, это была непростая задача. Некоторые страны решили приехать на конференцию, чтобы пообщаться с другими высокопоставленными чиновниками, другие опасались конфликта с Россией и её союзниками.

Многие мусульманские страны отказались поддерживать «мирный план» Украины до тех пор, пока продолжается конфликт между Израилем и палестинским движением ХАМАС. По словам Time, Ермак стыдил страны и оказывал на них давление, чтобы они приехали на конференцию, при этом отвергая идею о том, что в конференции должна участвовать Россия.

Как отмечает журнал, меры Киева были странными: «мирный процесс» без посредников, без прекращения огня и без переговоров между Россией и Украиной. Однако, по словам Ермака, всё это было частью его плана.

Впрочем, преувеличивая значимость и политическое влияние Андрея Ермака, западные журналисты вполне могут покрывать истинных манипуляторов политического противостояния.