Дмитрий Лабин объяснил детали завершения суда по делу Ассанжа

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Профессор Лабин:говорить о завершении дела Ассанжа преждевременно

2:32
Мир

Дмитрий Лабин, профессор кафедры международного права МГИМО, поделился с NewsInfo.Ru своими мыслями о том, какие перспективы ждут организацию WikiLeaks после освобождения Джулиана Ассанжа.

Профессор Лабин:говорить о завершении дела Ассанжа преждевременно
Фото: commons.wikimedia.org by New Media Days

Эксперт пояснил, что с юридической точки зрения Ассанж всё ещё не свободен. По словам Лабина, процесс над журналистом продолжается, поскольку мера пресечения для него была изменена, он транспортируется для суда в новой инстанции.

"Процесс идет. И он будет закрыт только при выполнении условий, которые тоже содержались в этом постановлении Высокого английского суда. Дело касается рассмотрения вопроса экстрадиции. И это вторая апелляция, которую подал Ассанж. Одним из условий является так называемая сделка. Как элемент он присутствует в системе общего права или в англо-американском праве, когда обвиняемый заключает на определенных условиях сделку с правосудием. Немножко звучит, конечно, странно. Но такая процедура все-таки дает находить возможность решать даже самые сложные вопросы", — продолжил Лабин.

Кроме того, он отметил, что аналогичный элемент есть и в Уголовном кодексе России.

Говоря о будущем Ассанжа, Лабин сказал, что завтра состоится аналогичный процесс в американском суде. По словам эксперта, суд будет проходить не на материковой части США, а на острове в Тихом океане. Ассанж, согласно условиям сделки, признает вину только по одному из предъявленных ему обвинений.

"По этой сделке одним из условий является то, что он признает за собой вину только по одному эпизоду из всех тех, которые были предъявлены, порядка около двух десятков обвинений было предъявлено. Одно связанное с распространением секретных материалов и так далее. Он это признает. И, скорее всего, сторона обвинения запросила в виде наказания лишения свободы на 65 месяцев, если я не ошибаюсь. Это как раз тот срок, который он уже отбыл в английской тюрьме в процессе рассмотрения дела об экстрадиции", — подчеркивает Лабин.

Дмитрий Лабин признал, что не может прогнозировать будущее всей организации Wikileaks, однако, он полагает, что в первую очередь юридические претензии США были связаны с деятельностью самого Ассанжа, а не всей организации. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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