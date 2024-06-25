Эмманюэль Макрон заявил, что готов к переговорам с Владимиром Путиным

Президент Франции опять "макронит": риторика войны сменилась демагогией мира

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Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о своём намерении продолжать диалог с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, он готов обсуждать с российским лидером ключевые вопросы.

В 2022 году Макрон неоднократно разговаривал с Путиным по телефону. Однажды он провёл беседу с президентом России в комнате, где находились французские журналисты. При этом он не сообщил Путину о присутствии журналистов и тайно записал разговор. После этого случая звонки прекратились.

В 2024 году Макрон неожиданно для всех превратился в главного "ястреба" в ЕС и НАТО и ратовал за введение "ограниченного контингента" НАТО или французских войск на Украину, но после разгромного поражения его партии на выборах в европарламент риторика Макрона сменилась на противоположную.