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Джулиан Ассанж в ближайшее время выйдет на свободу

Неожиданный итог дела Ассанжа: его отпускают на волю

1:50
Мир

Джулиан Ассанж вышел из британской тюрьмы и покинул Великобританию. Об этом сообщает WikiLeaks.

Неожиданный итог дела Ассанжа: его отпускают на волю
Фото: commons.wikimedia.org by New Media Days

Ассанж находился в тюрьме Белмарш с 2019 года. Он был освобождён после того, как заключил сделку о признании вины с прокуратурой США. Однако эта сделка ещё не была официально завершена.

Самолёт, на котором Ассанж покинул Великобританию, совершил техническую остановку в Бангкоке для дозаправки. После этого он вылетел на остров Сайпан. Это неинкорпорированная организованная территория США, расположенная в северной части Марианских островов.

В 9 часов утра по местному времени (2 часа ночи по московскому времени) 26 июня там состоится судебное заседание с участием Ассанжа. После того как он признает свою вину, его приговорят к пяти годам тюрьмы. В этот срок будет зачтено время, проведённое им в британской тюрьме. После этого Ассанж сможет вернуться в Австралию.

В настоящее время Ассанж прибыл в Бангкок и оттуда будет доставлен на Марианские острова для участия в суде. Судя по кадрам из самолёта, правозащитник чувствует себя вполне благополучно. 

Освобождение Джулиана Ассанжа, безусловно, является достаточно грамотным предвыборным ходом администрации Джо Байдена, который должен привлечь определённый процент сторонников Дональда Трампа, который и обещал освободить Ассанжа. Об этом заявил Вивек Рамасвами, и с его мнением трудно не согласиться. 

Дело Ассанжа, как и дело Трампа, которые формально могли получить сотни лет тюрьмы по иллюзорным обвинениям, показывает неудовлетворительный уровень американского правосудия, которое даже сложно назвать таковым. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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