США делают ставку на Кению в борьбе за Африку

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Белый дом объявил, что США считают Кению своим основным союзником вне НАТО.

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Статус "Основной союзник вне НАТО" (Major Non-NATO Ally, MNNA) — это программа сотрудничества в области безопасности и обороны между США и странами-партнёрами. Этот статус не подразумевает обязательств по коллективной обороне или членству в альянсе НАТО, но предоставляет партнёрам расширенные возможности для сотрудничества с США в военной сфере.

Статус MNNA может быть предоставлен странам, которые разделяют ценности США, демонстрируют свою приверженность безопасности в регионе и вносят значительный вклад в общие усилия по обеспечению безопасности. Он позволяет партнёрам получать доступ к определённым видам военной техники и технологиям, участвовать в совместных учениях и программах подготовки, а также укреплять свою обороноспособность.

На сегодняшний день статус MNNA имеют 19 стран: Австралия, Египет, Израиль, Иордания, Кувейт, Марокко, Новая Зеландия, Пакистан, Республика Корея, Таиланд, Тунис, Япония, Афганистан, Бахрейн, Филиппины, Грузия, Украина, Ирак и Катар.

Кения является одной из крупнейших стран Восточной Африки и потому имеет стратегическое значение в борьбе за влияние в Африке.

США намерены привлечь кенийцев для борьбы с беспорядками на Гаити. Так что недалёкие кенийские вожди опять продают своих людей в рабство за тысячи километров.