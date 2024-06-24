Санкции ударили вновь: как Россия обойдет запреты ЕС

ЕС опубликовал 14-й пакет санкций против России: что ждёт экономику?

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Евросоюз опубликовал 14-й пакет санкций против России, затрагивающий проекты по транспортировке сжиженного природного газа и другие сферы. Под ограничения попали 116 физических и юридических лиц.

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Европейским авиакомпаниям запрещены перевозки граждан России, введены ограничения на инвестиции, технологии и услуги для завершения проектов СПГ, таких как "Арктик СПГ-2" и "Мурманск СПГ". Запрещён реэкспорт российского газа через европейские порты. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Экономист Александр Разуваев заявил, что Россия справится с санкциями за счёт поставок газа в Китай и возможного обхода запрета на реэкспорт. Ожидается повышение уровня инфляции, но падения курса рубля не предвидится благодаря валютному регулированию. Основные доходы России теперь сосредоточены в ВПК и IT-сфере.