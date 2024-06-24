Найджел Фарадж заявил, что Запад спровоцировал Россию на войну

Найджел Фарадж: "Запад спровоцировал Путина на войну"

1:20 Your browser does not support the audio element. Мир

Запад должен провести переговоры с Путиным, чтобы выйти из "тупика" на Украине, — лидер партии Reform UK Найджел Фарадж.

"Я считаю, что война зашла в полный тупик. Я считаю, что число погибших ужасает. Не было никаких разумных переговоров по существу, и даже если переговоры, направленные на поиск мира, поиск пути, потерпят неудачу, я думаю, что лучше провести эти переговоры, чем нет", — цитирует политика The Times.

Он отметил, что Запад, по его мнению, "по своей недальновидности провоцировал Владимира Путина", и это продолжалось "вплоть до нескольких лет назад". Также он подчеркнул, что постоянное расширение НАТО и ЕС на восток даёт российскому президенту повод для беспокойства и возможного начала военных действий.

Как обычно бывает, здравомыслящие рассуждения Фараджа были восприняты крайне отрицательно политической элитой Великобритании. Как Риши Сунак, премьер-министр, так и его главный оппонент Кир Стармер, заявили, что это возмутительно ложные заявления, и Фарадж играет на руку Путину.

Рейтинг "Партии реформ" достиг 13%, она может нарушить двухпартийную монополию Британии, и это заставляет политиков в Лондоне заметно нервничать.