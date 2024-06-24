Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Металлургические предприятия Украины сократили экспорт стального проката
Пирог из тёмного шоколада и груш без муки: рецепт
Певец Валерий Сюткин отметил с женой жемчужную свадьбу
Нападения в Дагестане не повлияют на экскурсионные туры
Почему стоит сажать сорт помидоров "Бычье сердце"
В Сингапуре жителям разрешили заводить...котов
Как понять, что кошка любит хозяина
Автоэксперт Родионов: в жару не стоит заправлять полный бак и перекачивать шины
Учёные нашли новые популяции сибирских пчёл
Найджел Фарадж заявил, что Запад спровоцировал Россию на войну

Найджел Фарадж: "Запад спровоцировал Путина на войну"

1:20
Мир

Запад должен провести переговоры с Путиным, чтобы выйти из "тупика" на Украине, — лидер партии Reform UK Найджел Фарадж.

"Я считаю, что война зашла в полный тупик. Я считаю, что число погибших ужасает. Не было никаких разумных переговоров по существу, и даже если переговоры, направленные на поиск мира, поиск пути, потерпят неудачу, я думаю, что лучше провести эти переговоры, чем нет", — цитирует политика The Times.

Он отметил, что Запад, по его мнению, "по своей недальновидности провоцировал Владимира Путина", и это продолжалось "вплоть до нескольких лет назад". Также он подчеркнул, что постоянное расширение НАТО и ЕС на восток даёт российскому президенту повод для беспокойства и возможного начала военных действий.

Как обычно бывает, здравомыслящие рассуждения Фараджа были восприняты крайне отрицательно политической элитой Великобритании. Как Риши Сунак, премьер-министр, так и его главный оппонент Кир Стармер, заявили, что это возмутительно ложные заявления, и Фарадж играет на руку Путину.

Рейтинг "Партии реформ" достиг 13%, она может нарушить двухпартийную монополию Британии, и это заставляет политиков в Лондоне заметно нервничать. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Татьяна Навка рассказала, как похоронили Анастасию Заворотнюк

Фигуристка Татьяна Навка сообщила, что актрису Анастасию Заворотнюк похоронили без грима на лице.

Татьяна Навка заявила, что Анастасию Заворотнюк похоронили без грима на лице
Артемий Лебедев рассказал Ольге Бузовой, как выступить перед школьниками
Артемий Лебедев заступился за Бузову, которой не разрешили выступить в родной школе перед детьми
В июле в междурядья клубники посадите это: почва станет плодородной, сорняки не смогут расти
Анастасия Волочкова: Николай Басков спасает Отара Кушанашвили от цирроза печени
События в Дагестане развиваются по казахстанской модели госпереворота Любовь Степушова В ударах по Крыму задействованы порты Украины — Николаев и Одесса Дмитрий Плотников
Виноград это просто обожает: полейте раствором кусты — всего 3 ложки для богатого урожая
Защищаем огурцы от мучнистой росы: рассказываем, как избавить овощи от заболевания — советы опытной огородницы
Чай со свежей мятой: как правильно заварить, чтобы раскрыть весь аромат
Чай со свежей мятой: как правильно заварить, чтобы раскрыть весь аромат
Последние материалы
В Чернобыльской зоне стало возможно ведение сельского хозяйства
Актёр и спасатель Тамайо Перри погиб из-за нападения акулы
Матвиенко попросила Мишустина помочь решить вопрос с недобором кадров в МВД
Сергей Лавров: "Причастность США к теракту в Севастополе несомненна"
С Макрона сбили спесь: он больше не собирается отправлять войска на Украину
Послу США Линн Трейси был заявлен решительный протест в МИД РФ
Найджел Фарадж: "Запад спровоцировал Путина на войну"
Для избавления от травы на участки используйте солевой раствор
Тропический смузи с овсянкой: перенеситесь на берег океана
Таиланд выражает желание присоединиться к БРИКС
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников