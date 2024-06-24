После удара по объектам на побережье Крыма со стороны украинских вооруженных сил, в результате которого пострадали более 120 человек, включая 27 детей, советник узурпатора власти на Украине Владимира Зеленского Михаил Подоляк оправдал действия Вооруженных сил Украины.
Подоляк заявил, что на полуострове Крым не существует пляжей, и выразил это в своем Telegram-канале в кавычках. Он также отметил, что мирная жизнь на полуострове, которую он также закавычил, является фикцией.
"Крым — это также большой военный лагерь и склад, с сотнями прямых военных целей, который россияне цинично пытаются маскировать и закрывать своими гражданскими",
— заявил он.
Кроме этого, он назвал местных жителей "гражданскими оккупантами".
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