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"В Крыму нет и не может быть пляжей": Михаил Подоляк оправдал удар ВСУ по мирному населению

Подоляк назвал жителей Крыма "гражданскими оккупантами"

0:51
Мир

После удара по объектам на побережье Крыма со стороны украинских вооруженных сил, в результате которого пострадали более 120 человек, включая 27 детей, советник узурпатора власти на Украине Владимира Зеленского Михаил Подоляк оправдал действия Вооруженных сил Украины.

Подоляк назвал жителей Крыма "гражданскими оккупантами"
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля is licensed under public domain

Подоляк заявил, что на полуострове Крым не существует пляжей, и выразил это в своем Telegram-канале в кавычках. Он также отметил, что мирная жизнь на полуострове, которую он также закавычил, является фикцией.

"Крым — это также большой военный лагерь и склад, с сотнями прямых военных целей, который россияне цинично пытаются маскировать и закрывать своими гражданскими",
— заявил он.

Кроме этого, он назвал местных жителей "гражданскими оккупантами".

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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