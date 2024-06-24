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На Западе идёт подготовка к замене Владимира Зеленского

1:10
Мир

У Лондона и Вашингтона есть возможность сменить бывшего президента Украины Владимира Зеленского.

На Западе идёт подготовка к замене Владимира Зеленского
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Internationa

Очень большая вероятность, что к этому идёт подготовка.

Об этом заявил военный политолог, экс-проректор Международного славянского университета в Харькове Алексей Самойлов.

"Тут и глава офиса президента Украины Андрей Ермак, который хотел всех затмить на конференции в Швейцарии. Это и ушедший в тень бывший главком ВСУ Валерий Залужный. Один лезет вперёд, а другой затихарился и сидит в тени, учит английский язык, а, скорее всего, проходит курс подготовки какого-то уровня для администрирования политических и гражданских структур. Я думаю, что кто-то есть ещё из говорящих на внутриукраинских эфирах…, чтобы создать иллюзию выбора", — отметил эксперт.

На Украине не осталось никого, кто неподконтролен британским спецслужбам или США, подчеркнул Самойлов.

По его словам, Зеленский с Ермаком — это британские ставленники, а Залужный ставленник США. А значит, борьба пойдёт между американскими и британскими протеже.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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