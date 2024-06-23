Запрещенные хиджабы и бороды: новые законы вызвали споры у населения стран в Центральной Азии

В Центральной Азии вновь обсуждается вопрос об одежде для женщин и внешнем виде мужчин.
В Таджикистане президент Эмомали Рахмон подписал закон, запрещающий ношение никаба и хиджаба, а также их ввоз и продажу. Нарушители будут штрафоваться. Общество разделилось: одни видят в этом угрозу своей религиозной свободе, другие считают, что это поможет сохранить национальную идентичность, сообщает издание "Акценты".
Похожие инициативы обсуждаются и в Кыргызстане, где предложили запретить никабы и густые бороды для мужчин, ссылаясь на общественную безопасность. Казахстан также рассматривает аналогичные меры. В Азербайджане ношение хиджабов в общественных местах запрещено с 2010 года, что вызвало протесты и межконфессиональное напряжение.
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