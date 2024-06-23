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Запрещенные хиджабы и бороды: новые законы вызвали споры у населения стран в Центральной Азии

В странах Центральной Азии начали запрещать определённую одежду для женщин

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Мир

В Центральной Азии вновь обсуждается вопрос об одежде для женщин и внешнем виде мужчин.

В странах Центральной Азии начали запрещать определённую одежду для женщин
Фото: pixabay.com by https://pixabay.com/en/users/6335159-6335159/ is licensed under Creative Commons посвящается CC0 1.0

В Таджикистане президент Эмомали Рахмон подписал закон, запрещающий ношение никаба и хиджаба, а также их ввоз и продажу. Нарушители будут штрафоваться. Общество разделилось: одни видят в этом угрозу своей религиозной свободе, другие считают, что это поможет сохранить национальную идентичность, сообщает издание "Акценты".

Похожие инициативы обсуждаются и в Кыргызстане, где предложили запретить никабы и густые бороды для мужчин, ссылаясь на общественную безопасность. Казахстан также рассматривает аналогичные меры. В Азербайджане ношение хиджабов в общественных местах запрещено с 2010 года, что вызвало протесты и межконфессиональное напряжение.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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