Запад пытается внести раздор между Сербией и Россией

Financial Times сообщил о попытках поссорить Вучича и Путина

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Financial Times со ссылкой на неназванного западного дипломата пишет, что США и Европа долгое время пытались отдалить президента Сербии Александра Вучича от президента России Владимира Путина.

Фото: flickr.com by European People's Party is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ключевую роль в этом процессе сыграл посол США Кристофер Хилл, который приехал в страну через месяц после начала военной операции на Украине.

​"Все ожидали, что [Хилл] поссорится с Вучичем, но его единственной целью было отдалить Белград от Москвы. Ему это удалось. Вучич не встречался и даже не звонил Путину в течение многих лет. И, конечно, возникает вопрос о поставках оружия, которое в конечном итоге попадает на Украину", рассказал собеседник FT.

В целом, результат усилий Запада оказался минимальным: Сербия готова подписать любые незначительные документы с осуждением России, но не намерена ни вводить санкции, ни открыто поддерживать Украину.