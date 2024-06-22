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"Это их дело": Вучич подтвердил экспорт оружия на €800 млн, которое могло попасть на Украину

FT: проданное Сербией оружие на €800 млн могло оказаться на Украине

3:05
Мир

Согласно данным Financial Times, объем экспорта боеприпасов из Сербии, которые через третьи лица попали на Украину, составил около 800 миллионов евро. Президент Сербии Александр Вучич подтвердил эту оценку, назвав ее "приблизительной" и отметив, что сумма может относиться к периоду в два или три года.

FT: проданное Сербией оружие на €800 млн могло оказаться на Украине
Фото: flickr.com by Европейская народная партия is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Вучич подчеркнул, что продажа боеприпасов представляет собой бизнес-возможность и является частью экономического возрождения Сербии. Он также заявил, что Сербия не принимает чью-либо сторону в конфликте.

"Мы экспортируем наши боеприпасы, но не можем поставлять их напрямую на Украину или в Россию. У нас много контрактов с американцами, испанцами, чехами и другими. Что они с этим делают дальше — их дело", — сказал сербский лидер.

Президент также добавил, что даже если он знает, где находятся боеприпасы, это не его работа. Его задача — обеспечить законную продажу боеприпасов и заботу о своем народе.

"У нас есть друзья в Киеве и Москве. Это наши братья-славяне", — добавил Вучич.

Он отметил, что сербское оружие дешевле западного, что открывает "прекрасные возможности" для увеличения экспорта. Министр финансов Сербии Синиша Мали также считает, что оборонная промышленность страны, в которой заняты около 20 тысяч человек, имеет потенциал для быстрого расширения.

Однако участие Сербии в поставках боеприпасов на Украину остается завуалированным, и официальные данные этого не отражают. Кильский институт мировой экономики не отслеживает деятельность Белграда напрямую и не имеет систематических доказательств сербского вклада, отмечает Кристоф Требеш.

Научный сотрудник Института гуманитарных наук в Вене Иван Вейвода считает, что Вучич скрывает непрямую поддержку Украины, говоря "нечётко". Сербия — одна из двух европейских стран, не поддержавших санкции против России (вторая — Венгрия), и Вучич часто говорил о давлении на него из-за этой позиции.

В феврале прошлого года в соцсетях появились документы о поставках сербской компании Krusik боеприпасов Украине через Стамбул и Братиславу. Эти данные были опровергнуты сербским Минобороны и компанией Krusik. В апреле Reuters сообщил о секретных документах Пентагона, утверждающих, что Белград согласился на поставки оружия Киеву. Сербия опровергла эту информацию, назвав её вбросом, а министр обороны Милош Вучевич допустил, что сербское оружие могло попасть на Украину через третьи страны путём нарушения двусторонних договоренностей.

Москва осуждает поставки оружия Киеву, считая, что это не способствует урегулированию конфликта, отмечает FT.

Ранее Киев озвучил условия мирных переговоров с Россией.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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