Китай обвинил посла США в Грузии во лжи

Китай назвал абсурдными высказывания посла США в Грузии о строительстве порта Анаклия

0:52 Your browser does not support the audio element. Мир

Посольство Китая в Грузии назвало абсурдными высказывания посла США в Тбилиси Робин Данниган о китайской компании China Communications Construction Company (CCCC), которая будет строить порт Анаклия. Об этом сообщает EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by Daderot is licensed under Public Domain

Данниган заявила, что владельцем большей доли в CCCC является Коммунистическая партия Китая и что она финансирует армию России. Она также подвергла сомнению качество работы компании и напомнила о запрете Всемирного банка на её финансирование в 2009 году.

В ответ посольство КНР опровергло эти заявления, отметив их несоответствие фактам. Этот проект является первым глубоководным портом в Грузии, и выбор китайско-сингапурского консорциума в качестве партнера был раскритикован властями США.