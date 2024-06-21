Огромный таракан сорвал выступление Госдепа США по Ближнему Востоку

На брифинге представителя Госдепартамента США Мэтью Миллера произошёл казус: внимание выступавшего отвлёк крупный таракан, появившийся на стене. Миллер прервал свою речь о ситуации на Ближнем Востоке, извиняясь перед аудиторией и отмечая размер насекомого. Об этом сообщает EADaily.
Он предложил отложить обсуждение, но затем продолжил выступление, несмотря на трудности с концентрацией. Таракана уничтожили под аплодисменты журналистов, и Миллер попросил не воспринимать случившееся как метафору.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала инцидент в своем телеграм-канале, назвав его участников "непартнёрами".
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