Огромный таракан сорвал выступление Госдепа США по Ближнему Востоку

Таракан прервал брифинг представителя Госдепа США Мэтью Миллера

0:44 Your browser does not support the audio element. Мир

На брифинге представителя Госдепартамента США Мэтью Миллера произошёл казус: внимание выступавшего отвлёк крупный таракан, появившийся на стене. Миллер прервал свою речь о ситуации на Ближнем Востоке, извиняясь перед аудиторией и отмечая размер насекомого. Об этом сообщает EADaily.

Фото: https://www.flickr.com/photos/sarahcamp/316795518 by Sarah Camp is licensed under CC BY-ND 2.0 DEED

Он предложил отложить обсуждение, но затем продолжил выступление, несмотря на трудности с концентрацией. Таракана уничтожили под аплодисменты журналистов, и Миллер попросил не воспринимать случившееся как метафору.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала инцидент в своем телеграм-канале, назвав его участников "непартнёрами".