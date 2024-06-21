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Огромный таракан сорвал выступление Госдепа США по Ближнему Востоку

Таракан прервал брифинг представителя Госдепа США Мэтью Миллера

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Мир

На брифинге представителя Госдепартамента США Мэтью Миллера произошёл казус: внимание выступавшего отвлёк крупный таракан, появившийся на стене. Миллер прервал свою речь о ситуации на Ближнем Востоке, извиняясь перед аудиторией и отмечая размер насекомого. Об этом сообщает EADaily.

Таракан прервал брифинг представителя Госдепа США Мэтью Миллера
Фото: https://www.flickr.com/photos/sarahcamp/316795518 by Sarah Camp is licensed under CC BY-ND 2.0 DEED

Он предложил отложить обсуждение, но затем продолжил выступление, несмотря на трудности с концентрацией. Таракана уничтожили под аплодисменты журналистов, и Миллер попросил не воспринимать случившееся как метафору.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала инцидент в своем телеграм-канале, назвав его участников "непартнёрами".

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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