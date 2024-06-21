Киевский режим озвучил оригинальную идею переговоров с Россией: Кулеба исключил прямой контакт с Москвой

Дмитрий Кулеба назвал условия мирного договора с Россией

1:09 Your browser does not support the audio element. Мир

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев придумал формат переговоров с Россией, поскольку "аппетита" к прямым контактам нет.

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Этот формат основан на модели зерновой сделки, при которой соглашения заключаются с третьими странами, но фактически с Россией. Примером такого соглашения является документ, подписанный между Турцией, ООН и Украиной, а также Турцией, ООН и Россией.

Кулеба подчеркнул, что Украина избегает прямых переговоров с Москвой из-за опасений нарушения договорённостей со стороны России, хотя ранее Киев сам нарушал Минские соглашения и использовал зерновой коридор для атак на российские корабли, сообщает "Царьград".

Украинское руководство избегает любых контактов с Россией, что может обернуться против него, учитывая успехи российской армии и нехватку ресурсов у ВСУ. Также отмечается, что Украина находится на полном содержании западных стран, которые не будут её финансировать вечно, особенно на фоне усиления позиций евроскептиков в Европе.