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Киевский режим озвучил оригинальную идею переговоров с Россией: Кулеба исключил прямой контакт с Москвой

Дмитрий Кулеба назвал условия мирного договора с Россией

1:09
Мир

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев придумал формат переговоров с Россией, поскольку "аппетита" к прямым контактам нет.

Дмитрий Кулеба назвал условия мирного договора с Россией
Фото: wikimedia.org by Globalgistng is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Этот формат основан на модели зерновой сделки, при которой соглашения заключаются с третьими странами, но фактически с Россией. Примером такого соглашения является документ, подписанный между Турцией, ООН и Украиной, а также Турцией, ООН и Россией.

Кулеба подчеркнул, что Украина избегает прямых переговоров с Москвой из-за опасений нарушения договорённостей со стороны России, хотя ранее Киев сам нарушал Минские соглашения и использовал зерновой коридор для атак на российские корабли, сообщает "Царьград".

Украинское руководство избегает любых контактов с Россией, что может обернуться против него, учитывая успехи российской армии и нехватку ресурсов у ВСУ. Также отмечается, что Украина находится на полном содержании западных стран, которые не будут её финансировать вечно, особенно на фоне усиления позиций евроскептиков в Европе.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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