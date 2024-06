Договор России с КНДР вызвал негодование Южной Кореи: в Сеул вызвали российского посла

21 июня Министерство иностранных дел Южной Кореи вызвало посла Российской Федерации Георгия Зиновьева в связи с подписанием Владимиром Путиным договора с Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР).

Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Attribution 4.0