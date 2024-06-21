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Договор России с КНДР вызвал негодование Южной Кореи: в Сеул вызвали российского посла

Южная Корея вызвала посла России из-за подписанного с КНДР договора

1:30
Мир

21 июня Министерство иностранных дел Южной Кореи вызвало посла Российской Федерации Георгия Зиновьева в связи с подписанием Владимиром Путиным договора с Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР).

Южная Корея вызвала посла России из-за подписанного с КНДР договора
Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Attribution 4.0

Встреча дипломата в Сеуле с первым заместителем главы южнокорейского МИД Ким Хон Гюном была организована для выражения официальной позиции правительства Южной Кореи относительно заключения Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей.

Южнокорейская сторона выразила обеспокоенность по поводу последствий этого сотрудничества для региональной безопасности и стабильности. В ответ на это посол Зиновьев подчеркнул, что сотрудничество между Россией и КНДР не направлено против третьих стран и полностью соответствует международным правовым нормам. Он заявил, что Россия рассматривает данное партнерство как способ укрепления мира и стабильности на Корейском полуострове, сообщает argumenti.ru.

Зиновьев также отметил, что Москва будет продолжать свои политико-дипломатические усилия, направленные на формирование долгосрочной мирной архитектуры в регионе, основанной на принципе неделимой безопасности. Российский дипломат осудил любые попытки угроз и шантажа в адрес России, подчеркнув важность сотрудничества и диалога для поддержания мира и стабильности.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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