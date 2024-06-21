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Джо Байдена могут снять с выборов в случае провала на дебатах

Сеймур Хёрш рассказал, при каком условии Байдена снимут с президентской гонки

1:15
Мир

По мнению американского журналиста и лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша, крайне неудачное выступление Джо Байдена на предстоящих теледебатах может привести к тому, что Демократическая партия выберет другого кандидата на выборы главы государства.

Сеймур Хёрш рассказал, при каком условии Байдена снимут с президентской гонки
Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ранее политологи высказывали мнение о том, что необычно ранее начало дебатов кандидатов в президенты США связано с тем, что в Демократической партии намерены окончательно прояснить вопрос с возможностью выдвижения Джо Байдена на новый срок до съезда партии, на котором будет последняя возможность заменить его на другого кандидата. Проблема в том, что все иные претенденты также не могут похвастаться лидерскими качествами, а единственно достойный лидер, Барак Обама, не может баллотироваться даже в в вице-президенты, поскольку уже два срока занимал президентское кресло. 

Без употребления стимуляторов задача достойно выступить на дебатах и не превратить их в фарс для Байдена невыполнима. Однако, как показало последнее выступление перед конгрессом, при использовании определённых веществ может быть создана видимость бодрости и активности стареющего президента. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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