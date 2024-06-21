Орлов: Элиты Европы не имеют политической свободы

Эксперт Орлов отметил невозможность развала НАТО из-за зависимости элит от США

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Владимир Орлов, военный эксперт, председатель Совета МОО "Вече", специально для Newsinfo.Ru прокомментировал возможность раскола в НАТО на фоне заявлений Словакии и Венгрии.

Фото: flickr.com by Государственный департамент США is licensed under Департаментом информации об авторских правах

По словам Орлова, раскола внутри НАТО не может быть по причине зависимости европейских элит от Америки. Данная зависимость может быть как прямой, так и косвенной, однако все сводится к тому, что европейские элиты, что политические, что финансово-экономические, лишены политической самостоятельности и зависят от Вашингтона.

"Политические элиты и финансово-экономические элиты, которые входят в этот блок НАТО, прямо или косвенно зависимы либо от Государственного департамента США, либо от специальных служб США, являясь просто их агентами", — подчеркивает Орлов.

Говоря о действиях и риторике Словакии и Венгрии, Орлов отметил, что в данных странах к власти пришла более самостоятельная политическая элита, которая пытается проводить независимую, суверенную политику, но это не является исключением из правил. Прочие европейские страны не имеют в своих правительствах подобных элит, готовых на проведение суверенной политики.

Поэтому, как считает Орлов, ждать "развала" блока НАТО и выхода из состава альянса каких-либо стран не стоит.