Орлов: Элиты Европы не имеют политической свободы

Владимир Орлов, военный эксперт, председатель Совета МОО "Вече", специально для Newsinfo.Ru прокомментировал возможность раскола в НАТО на фоне заявлений Словакии и Венгрии.
По словам Орлова, раскола внутри НАТО не может быть по причине зависимости европейских элит от Америки. Данная зависимость может быть как прямой, так и косвенной, однако все сводится к тому, что европейские элиты, что политические, что финансово-экономические, лишены политической самостоятельности и зависят от Вашингтона.
"Политические элиты и финансово-экономические элиты, которые входят в этот блок НАТО, прямо или косвенно зависимы либо от Государственного департамента США, либо от специальных служб США, являясь просто их агентами", — подчеркивает Орлов.
Говоря о действиях и риторике Словакии и Венгрии, Орлов отметил, что в данных странах к власти пришла более самостоятельная политическая элита, которая пытается проводить независимую, суверенную политику, но это не является исключением из правил. Прочие европейские страны не имеют в своих правительствах подобных элит, готовых на проведение суверенной политики.
Поэтому, как считает Орлов, ждать "развала" блока НАТО и выхода из состава альянса каких-либо стран не стоит.
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