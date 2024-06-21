Между Израилем и Украиной произошёл дипломатический скандал

Отношения между Израилем и Украиной стали напряжёнными: страны обменялись враждебными действиями.
Как заявил украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук, в ответ на действия израильской стороны Украина вводит ограничения на въезд в страну граждан Израиля, включая паломников.
С 1 июля граждане стран с безвизовым режимом с Израилем, в том числе и Украины, должны будут получать разрешение ETA-IL для пребывания в стране до 90 дней. Украинская сторона считает, что это фактически отменяет безвизовый режим. В ответ Украина введёт аналогичные требования предварительного согласования для израильских граждан.
Ранее Владимир Зеленский объявил о признании Украиной независимости Палестины.
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