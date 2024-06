Между Израилем и Украиной произошёл дипломатический скандал

Отношения между Израилем и Украиной стали напряжёнными: страны обменялись враждебными действиями.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine from Україна is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication