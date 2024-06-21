В Балканских странах произошло масштабное отключение электричества

Босния и Герцеговина, Черногория и другие соседние страны столкнулись с масштабным отключением электроэнергии из-за пожара на линии электропередач. Об этом сообщает местное издание Avaz.
Согласно информации издания, вышла из строя вся электроэнергетическая система, что привело к остановке работы гидро- и теплоэлектростанций.
В социальных сетях люди сообщают об исчезновении воды и перебоях в работе интернета.
причины ЧП пока выясняются, возможно, речь идёт о диверсии или масштабном техническом сбое. Социальные объекты подключены к электрогенераторам.
Принцессе тяжело появляться на публике во время лечения рака.