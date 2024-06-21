Армения официально признала Государство Палестина: "шаг к миру на Ближнем Востоке"

Армения официально признала Государство Палестина

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Армения в пятницу, 21 июня, официально признала государство Палестина. Заявление о данном решении было представлено в армянском министерстве иностранных дел ранее сегодня.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента РФ is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Отмечается, что Республика Армения стремится к стабильности и миру на Ближнем Востоке, а также поддерживает примирение между народами Палестины и Израиля.

В МИД подчеркнули, что Ереван, подтверждая свою приверженность принципам равенства, мирного сосуществования народов, суверенитета и международного права, признает Государство Палестина, сообщает argumenti.ru.