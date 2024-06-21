"Там очень интересно": эксперт рассказала о тонкостях туризма в Северную Корею и мифах вокруг страны

Эксперт Зуева: КНДР предоставила российским туристам максимальный уровень доверия

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В Северной Корее россиян встречают очень гостеприимно, им предоставлен высший уровень доверия, рассказала NewsInfo.Ru научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Александра Зуева. Эксперт рассказала, что привлекает туристов в КНДР и как правильно вести себя при посещении этой загадочной восточноазиатской страны.

Фото: flickr.com by Клэй Джиллиленд is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Точки соприкосновения России и КНДР

По словам Зуевой, Запад долгое время создавал негативный образ КНДР, и эта пропаганда активно распространялась в российской прессе. Однако на самом деле всё не так, отметила эксперт.

"Но страна (Северная Корея — прим. ред.) действительно закрытая — не в плане экономики, а в плане культурных особенностей она очень сильно отличается от нас", — рассказала научный сотрудник.

При этом во времена СССР Россия активно сотрудничала с КНДР, и многие культурные коды были переняты у нас северными корейцами, добавила она.

"В Новый год они с удовольствием смотрят "Иронию судьбы, или С легким паром!". Вот, например, наша точка соприкосновения с ними", — привела пример собеседник издания.

По словам Зуевой, "занавес" между Россией и Северной Кореей будет постепенно подниматься, и сотрудничество двух стран продолжится.

"Вероятно, у нас в ближайшее время будут запущены туры на северокорейское побережье, потому что там прекрасное море. Зимой — горнолыжные курорты. И для наших людей, для российского туриста, это очень интересное предложение — посмотреть, как живёт страна, которая находится под такими сложными санкциями, но при этом прекрасно пытается строить свою экономику", — подчеркнула она.

Северные корейцы встречают россиян гостеприимно

Туристы в Северной Корее передвигаются в группах, и хотя есть некоторые ограничения, это обычная практика, как и в других странах, рассказала эксперт. По её словам, россиянам в КНДР предоставлен максимальный уровень доверия.

"По опыту моих коллег, которые недавно съездили в путешествие в Северную Корею, корейцы предоставили максимальный уровень доверия нашим гражданам. Там очень интересно, встречают очень гостеприимно. Прекрасная кухня. Местные стараются решить любую проблему, с которой русские сталкиваются, идут на контакт, взаимодействуют, улыбаются, разрешают фотографировать, что, как говорили раньше, не разрешали", — поделилась научный сотрудник.

Однако, несмотря на гостеприимство КНДР, российским туристам следует проявлять уважение к чужой стране и её гражданам.

"Мы очень просим, чтобы наши граждане прислушивались к гидам, с которыми они работают. Если к вам обратился гид с просьбой, например, не разбегаться, приходить вовремя, не теряться — желательно это делать. Потому что Северной Корее достаточно непросто даётся такое открытие — доверять русским. Ведь они очень долгое время были закрыты из-за ковида, у них был полный занавес. Никто к ним не приезжал, никто не выезжал. И сейчас, после такой ситуации, когда всё было закрыто, они так открылись нам, доверились нам. Нам надо это доверие не подорвать", — объяснила Зуева.

Какие ограничения есть для туристов

Зуева отметила, что из-за большого количества стран-врагов Северная Корея очень трепетно относится к государственной безопасности, и фотографировать военные объекты запрещено. Однако туристические маршруты составлены так, чтобы избежать дискомфорта для иностранцев и риска нежелательных снимков, добавила она.

"Насколько я знаю, в тех местах, куда российские туристы ездят, достаточно свободно, и дискомфорта от ограничений они не испытывают", — поделилась эксперт.

Туристам запрещено общаться с местными жителями, кроме гидов и работников туристической сферы, предупредила Зуева.

"С теми, кто работает непосредственно в туристической сфере, например, тренерами на горнолыжных курортах и другим персоналом в месте отдыха, вероятно, проблем никаких не будет. Но просто взять на улице человека, встретить и поговорить с ним — это будет проблематично", — подытожила собеседник NewsInfo.Ru.

Напомним, что на днях Владимир Путин посетил КНДР с государственным визитом. Накануне президент РФ опубликовал статью в главной северокорейской газете "Нодон синмун", где рассказал, что Москва и Пхеньян намерены развивать туристические поездки и наращивать культурные, образовательные, молодежные и спортивные обмены.