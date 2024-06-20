США опасаются за безопасность Израиля в войне с "Хезболлой"

Администрация США обеспокоена, что в случае полномасштабного конфликта между Израилем и "Хезболлой" израильских систем противоракетной обороны на севере страны может не хватить для перехвата всех вражеских ракет и беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на свои источники.
"Согласно нашим оценкам, по крайней мере часть батарей ПРО "Железный купол" окажется перегруженной, заявил высокопоставленный представитель администрации", — информирует телеканал.
CNN сообщает, что, по оценкам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в распоряжении "Хезболлы" находится около 150 тысяч реактивных снарядов и ракет, включая тысячи высокоточных.
В целом, в США обеспокоены агрессивной политикой Израиля, которая угрожает стабильности в ближневосточном регионе и создаёт не нужный в данный момент очаг напряжённости для Америки.
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