США опасаются за безопасность Израиля в войне с "Хезболлой"

США опасаются поражения Израиля в войне с "Хезболлой"

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Администрация США обеспокоена, что в случае полномасштабного конфликта между Израилем и "Хезболлой" израильских систем противоракетной обороны на севере страны может не хватить для перехвата всех вражеских ракет и беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на свои источники.

Фото: flickr.com by U.S. Embassy Tel Aviv is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Согласно нашим оценкам, по крайней мере часть батарей ПРО "Железный купол" окажется перегруженной, заявил высокопоставленный представитель администрации", — информирует телеканал.

CNN сообщает, что, по оценкам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в распоряжении "Хезболлы" находится около 150 тысяч реактивных снарядов и ракет, включая тысячи высокоточных.

В целом, в США обеспокоены агрессивной политикой Израиля, которая угрожает стабильности в ближневосточном регионе и создаёт не нужный в данный момент очаг напряжённости для Америки.