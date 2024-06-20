Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Салат с киноа, грецкими орехами и руколой: питательный боул на завтрак
Банк "РОССИЯ" получил кредитный рейтинг на уровне "АА-(RU)"
Скрытые опасности филлеров: что вам могут не рассказать косметологи
Озоновый слой защитит биосферу Земли от сверхновых в радиусе 100 парсеков
В России ожидается ужесточение требований по выдаче потребительских кредитов
Врач-педиатр Георгий Цуркин призвал не оставлять ребенка одного в машине
США опасаются поражения Израиля в войне с "Хезболлой"
Кинологи ответили, почему собаки едят траву
Как правильно сушить травы с сада?
Русскоязычных граждан в Латвии могут выдворить за провал на экзамене по латышскому языку

В Латвии намерены выдворить русскоязычных граждан, не сдавших экзамен по латышскому

0:45
Мир

В Латвии вступил в силу закон, согласно которому все граждане России в возрасте до 75 лет обязаны сдать экзамен по латышскому языку, чтобы сохранить право на проживание в стране.

В Латвии намерены выдворить русскоязычных граждан, не сдавших экзамен по латышскому
Фото: www.pexels.com by Мария Тодорова is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Ранее такое требование касалось только россиян, получивших постоянный вид на жительство в соответствии с законом, который вступил в силу в мае 2003 года. Это примерно 25 тысяч человек. Теперь же правило распространилось и на остальных — около 5 тысяч человек. Исключение составляют лишь люди старше 75 лет.

Также в Латвии преследуют объединения русскоязычных граждан и выдворяют наиболее активных сторонников России. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Морковь активно пойдёт в рост: в июне обязательно полейте грядку этим раствором — первый шаг к хорошему урожаю

Такая подкормка поможет моркови хорошо расти и развиваться. Это первый шаг к хорошему урожаю.

Чем подкормить морковь в июне для повышения урожайности?
Не спешите удалять нижние листья помидоров: почему это вредно
Главная ошибка начинающих огородников: почему нельзя удалять нижние листья помидоров
Наступает момент истины. ЗРК С-500 "Прометей" на боевом дежурстве очень ждёт своих целей
Заряжаем перцы на рост: в июне проведите эту простую подкормку — плоды вырастут большими
Лидером по эмоциональной привязанности к человеку являются собаки Дмитрий Плотников Украинские стратеги не находят логики в наступлении ВС РФ на Торецк в "лоб" Любовь Степушова Украинский язык волапюк был выдуман в австрийских кабинетах Сергей Лебедев
Сода - помощница опытных дачников: как использовать ее в компосте и при разжигании костра
Когда и как правильно обрабатывать чеснок борной кислотой для максимального урожая
Зоолог раскрыла породы собак, которые практически невозможно дрессировать
Зоолог раскрыла породы собак, которые практически невозможно дрессировать
Последние материалы
Зоологи доказали, что маленькие шавки больше склонны к агрессии
Брэд Питт собирается сделать предложение Инес де Рамон
МОК сначала поставил, а потом убрал фото с Садулаевым со своего официального сайта
Инфекционист Тимаков: нужно избавляться от вздутых консервных банок
Страховщики получают звонки от москвичей о повреждённых бурей домах и машинах
Южная Корея вознамерилась поставлять оружие на Украине
Запад обвинит Зеленского во всех бедах, а на его место посадят Залужного
Ведущий Иван Ургант заявил, что ему непросто попасть на телевидение
Владимир Путин: Россия не нуждается в чьей-либо помощи в проведении СВО
Автоэксперт Тимашов сообщил, как бюджетно и надолго продлить жизнь турбомотору
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников