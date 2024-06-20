Русскоязычных граждан в Латвии могут выдворить за провал на экзамене по латышскому языку

В Латвии намерены выдворить русскоязычных граждан, не сдавших экзамен по латышскому

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В Латвии вступил в силу закон, согласно которому все граждане России в возрасте до 75 лет обязаны сдать экзамен по латышскому языку, чтобы сохранить право на проживание в стране.

Фото: www.pexels.com by Мария Тодорова is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Ранее такое требование касалось только россиян, получивших постоянный вид на жительство в соответствии с законом, который вступил в силу в мае 2003 года. Это примерно 25 тысяч человек. Теперь же правило распространилось и на остальных — около 5 тысяч человек. Исключение составляют лишь люди старше 75 лет.

Также в Латвии преследуют объединения русскоязычных граждан и выдворяют наиболее активных сторонников России.