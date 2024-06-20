Запад сделает из бывшего президента Украины Владимира Зеленского козла отпущения, повесив на него все преступления киевской власти.
Об этом заявил президент России Владимир Путин.
По его словам, лидера Незалежной кураторы заменят в первой половине будущего года.
В нескольких СМИ опять активно обсуждается тема, что вместо Зеленского будет назначен Валерий Залужный, который пока сидит под присмотром Британии. Экс-главком ВСУ видится самым подходящим кандидатом для переговоров с РФ. Он всегда в ВСУ пользовался уважением, что положительно сыграет и предотвратит бунт.
Некоторые источники рассматривают в роли президента — главу офиса Зеленского — Андрея Ермака. Якобы он и есть "серый кардинал". На Украине его уже называют "фактическим главой государства", поскольку он контролирует доступ к Зеленскому.
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