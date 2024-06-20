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Путин: Запад сделает из Зеленского козла отпущения и повесит на него все преступления режима

Запад обвинит Зеленского во всех бедах, а на его место посадят Залужного

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Мир

Запад сделает из бывшего президента Украины Владимира Зеленского козла отпущения, повесив на него все преступления киевской власти.

Запад обвинит Зеленского во всех бедах, а на его место посадят Залужного
Фото: flickr.com by President Of Ukraine is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Об этом заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, лидера Незалежной кураторы заменят в первой половине будущего года.

В нескольких СМИ опять активно обсуждается тема, что вместо Зеленского будет назначен Валерий Залужный, который пока сидит под присмотром Британии. Экс-главком ВСУ видится самым подходящим кандидатом для переговоров с РФ. Он всегда в ВСУ пользовался уважением, что положительно сыграет и предотвратит бунт.

Некоторые источники рассматривают в роли президента — главу офиса Зеленского — Андрея Ермака. Якобы он и есть "серый кардинал". На Украине его уже называют "фактическим главой государства", поскольку он контролирует доступ к Зеленскому.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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