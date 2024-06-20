Южная Корея ужесточила санкции в отношении России за сотрудничество с КНДР

Южная Корея ввела новые санкции против России за сближение с КНДР

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Как сообщило агентство Рёнхап, ссылаясь на офис президента Южной Кореи, страна планирует усилить экспортные ограничения в отношении России. Причиной для таких мер стало заключение Москвой договора о стратегическом партнёрстве с КНДР.

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"Мы добавим еще 243 позиции к экспортным ограничениям в отношении России, которые начали действовать после начала войны на Украине, и доведем санкционный список до 1402 позиций", — приводит агентство слова директора Управления национальной безопасности в администрации президента Чан Хо Чжина.

В то же время президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам своих поездок в Азию заявил, что если Южная Корея не имеет агрессивных намерений в отношении КНДР, то и оснований опасаться российско-северокорейского сближения у Сеула нет.

Было бы желательно, чтобы и КНДР провела свою спецоперацию на Корейском полуострове с целью объединения корейского народа и изгнания американских империалистов.