Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сеченовский университет: 60% населения России испытывают дефицит кобальта
Психолог Хакимов: стресс можно снизить, прогуливаясь на природе
Токсиколог Эдигер: уличная еда грозит сальмонеллёзом, а не ботулизмом
Эксперт назвал пользу садоводства для здоровья организма
Врачи из Подмосковья вырезали у пациентки опухоль размером с мяч
Как защитить томаты в теплице от фитофторы?
Советы эксперта для быстрого роста волос
Комментатора игр БРИКС лишился работы за похвалу спортсмену
Южная Корея готовится к введению новых санкций против РФ
Рассекречена 18-я статья договора России и КНДР: названы основные соглашения между странами

Стали известны новые договорённости между Россией и КНДР

2:09
Мир

Договор между Россией и КНДР включает в себя важные аспекты взаимодействия в информационной сфере, которые подробно раскрыты в 18-й статье документа.

Стали известны новые договорённости между Россией и КНДР
Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Attribution 4.0

Основной акцент делается на полном сотрудничестве в области международной информационной безопасности, что имеет стратегическое значение для обеих стран.

Стороны договорились о том, что будут активно развивать двустороннее сотрудничество в сфере информационной безопасности. Это включает в себя не только улучшение нормативно-правовой базы, но и углубление межведомственного диалога. Основная цель — создать надежную систему обеспечения международной информационной безопасности, которая будет поддерживаться через выработку универсальных юридически обязывающих документов.

Особое внимание уделяется вопросам равноправного управления информационно-телекоммуникационной сетью Интернет. Россия и КНДР выступают против любых форм злонамеренного использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), направленных на подрыв суверенитета государств. Они считают недопустимыми попытки ограничить суверенное право на регулирование и обеспечение безопасности национальных сегментов глобальной сети, сообщает "Царьград".

В рамках договора предусматривается расширение сотрудничества в области противодействия преступлениям, связанным с использованием ИКТ. Стороны будут обмениваться информацией для предупреждения, выявления, пресечения и расследования таких преступлений. Это сотрудничество также включает координацию действий и совместное продвижение инициатив на международных площадках.

Помимо информационной безопасности, договор охватывает и другие сферы. Россия и КНДР будут совместно принимать решения в области издательской деятельности и взаимодействия в медиасфере. Это включает борьбу с фейковыми новостями, в частности, южнокорейскими фейками о КНДР. В будущем планируется совместное планирование отраслевых соглашений, охватывающих все сферы деятельности.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Морковь активно пойдёт в рост: в июне обязательно полейте грядку этим раствором — первый шаг к хорошему урожаю

Такая подкормка поможет моркови хорошо расти и развиваться. Это первый шаг к хорошему урожаю.

Чем подкормить морковь в июне для повышения урожайности?
Не спешите удалять нижние листья помидоров: почему это вредно
Главная ошибка начинающих огородников: почему нельзя удалять нижние листья помидоров
Наступает момент истины. ЗРК С-500 "Прометей" на боевом дежурстве очень ждёт своих целей
Заряжаем перцы на рост: в июне проведите эту простую подкормку — плоды вырастут большими
Лидером по эмоциональной привязанности к человеку являются собаки Дмитрий Плотников Украинские стратеги не находят логики в наступлении ВС РФ на Торецк в "лоб" Любовь Степушова Украинский язык волапюк был выдуман в австрийских кабинетах Сергей Лебедев
Сода - помощница опытных дачников: как использовать ее в компосте и при разжигании костра
Зоолог раскрыла породы собак, которые практически невозможно дрессировать
Когда и как правильно обрабатывать чеснок борной кислотой для максимального урожая
Когда и как правильно обрабатывать чеснок борной кислотой для максимального урожая
Последние материалы
Тренер минского "Динамо" указал на невозможность товарищеского матча со "Спартаком"
Звезда малой массы пересекает Млечный Путь со скоростью 2,1 млн км/ч
Ветеринары рассказали, как распознать лишай у кошки
Пенсионеров по старости могут переименовать в "пенсионеров по возрасту"
Большинство владельцев машин с ДВС выступают против льгот для электромобилей
Профессор Конев: водители старше 75 лет представляют опасность
Храните крем в прохладном месте и другие секреты эффективного увлажнения кожи
Стали известны новые договорённости между Россией и КНДР
Эксперт назвал неоценимую пользу бульона
Лидером по эмоциональной привязанности к человеку являются собаки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников