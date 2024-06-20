Рассекречена 18-я статья договора России и КНДР: названы основные соглашения между странами

Стали известны новые договорённости между Россией и КНДР

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Договор между Россией и КНДР включает в себя важные аспекты взаимодействия в информационной сфере, которые подробно раскрыты в 18-й статье документа.

Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Attribution 4.0

Основной акцент делается на полном сотрудничестве в области международной информационной безопасности, что имеет стратегическое значение для обеих стран.

Стороны договорились о том, что будут активно развивать двустороннее сотрудничество в сфере информационной безопасности. Это включает в себя не только улучшение нормативно-правовой базы, но и углубление межведомственного диалога. Основная цель — создать надежную систему обеспечения международной информационной безопасности, которая будет поддерживаться через выработку универсальных юридически обязывающих документов.

Особое внимание уделяется вопросам равноправного управления информационно-телекоммуникационной сетью Интернет. Россия и КНДР выступают против любых форм злонамеренного использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), направленных на подрыв суверенитета государств. Они считают недопустимыми попытки ограничить суверенное право на регулирование и обеспечение безопасности национальных сегментов глобальной сети, сообщает "Царьград".

В рамках договора предусматривается расширение сотрудничества в области противодействия преступлениям, связанным с использованием ИКТ. Стороны будут обмениваться информацией для предупреждения, выявления, пресечения и расследования таких преступлений. Это сотрудничество также включает координацию действий и совместное продвижение инициатив на международных площадках.

Помимо информационной безопасности, договор охватывает и другие сферы. Россия и КНДР будут совместно принимать решения в области издательской деятельности и взаимодействия в медиасфере. Это включает борьбу с фейковыми новостями, в частности, южнокорейскими фейками о КНДР. В будущем планируется совместное планирование отраслевых соглашений, охватывающих все сферы деятельности.