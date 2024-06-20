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"Они поставили условия": почему Киев допускает участие России в следующем саммите по Украине

Эксперт Брутер: слова Ермака об участии РФ в следующем саммите являются ультиматумом

2:18
Мир

Заявление Киева о возможном участии России в следующем саммите по Украине является ультиматумом Москве, рассказал NewsInfo.Ru эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Эксперт Брутер: слова Ермака об участии РФ в следующем саммите являются ультиматумом
Фото: president.gov.ua by Официальный сайт президента Украины is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

В среду глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев не исключает участия представителей РФ в следующем саммите. Ранее Украина категорически противилась приглашению России на саммит в Швейцарии.

"Никакой смены риторики нет. Они поставили условия, поставили фактически пусть и слабенький, но ультиматум и приглашают Россию обсуждать их условия", — подчеркнул Брутер.

Эксперт добавил, что участие Москвы в следующем саммите по Украине будет означать обсуждение условий Киева, а не России.

Саммит по Украине прошёл на курорте Бюргеншток в Швейцарии 15-16 июня. В конференции приняли участие представители 91 страны. На саммит не приехали президент США Джо Байден, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и лидеры других государств. Россию на конференцию не пригласили, в связи с чем в Кремле саммит назвали нелогичным и бесперспективным.

По итогам мероприятия было подписано коммюнике, где Россию призвали вернуть Украине контроль над ЗАЭС и другими атомными электростанциями и установками; обеспечить свободное и безопасное торговое судоходство и доступ к морским портам в Чёрном и Азовском морях; освободить всех военнопленных с обеих сторон; вернуть на Украину всех якобы "депортированных и незаконно перемещённых детей" и "незаконно задержанных граждан".

Первоначально подписи под документом поставили 80 из 91 присутствующих стран. Отказались подписывать коммюнике страны-члены БРИКС (Бразилия, Индия, ЮАР, ОАЭ), Армения, Бахрейн, Ватикан, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия и Таиланд. Позже свои подписи отозвали Ирак, Иордания и Руанда.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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