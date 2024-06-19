Россия не нуждается в военной помощи со стороны КНДР

Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким рассказал о том, что Москва не будет просить военной помощи у Пхеньяна.
По его мнению, Россия не нуждается в помощи КНДР в Спецоперации на Украине, не смотря на заключение Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между государствами. Оно, кстати, предполагает взаимную помощь сторон в случае военной агрессии извне.
"Если бы мы попросили Северную Корею направить, допустим, 50 тысяч солдат для участия в СВО, они бы направили. Не случайно представители КНДР сказали, что в одном окопе с нами", — цитирует Кима URA. RU.
Он уточнил, что даже если украинская армия атакует территорию России, то наша страна сумеет защититься без помощи КНДР.
Евгений Ким рассказал, что в России не хватает людей на развитие новых регионов и Дальнего Востока. Как раз в этом могут помочь специалисты из Северной Кореи.
Специальный раствор зарядит огурцы на активное плодоношение.