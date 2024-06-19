Россия не нуждается в военной помощи со стороны КНДР

Ученый РАН Ким: Корейцы не поедут на СВО вместе с Россией

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Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким рассказал о том, что Москва не будет просить военной помощи у Пхеньяна.

Фото: flickr.com by jennybento from Jackson Heights, usa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По его мнению, Россия не нуждается в помощи КНДР в Спецоперации на Украине, не смотря на заключение Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между государствами. Оно, кстати, предполагает взаимную помощь сторон в случае военной агрессии извне.

"Если бы мы попросили Северную Корею направить, допустим, 50 тысяч солдат для участия в СВО, они бы направили. Не случайно представители КНДР сказали, что в одном окопе с нами", — цитирует Кима URA. RU.

Он уточнил, что даже если украинская армия атакует территорию России, то наша страна сумеет защититься без помощи КНДР.

Евгений Ким рассказал, что в России не хватает людей на развитие новых регионов и Дальнего Востока. Как раз в этом могут помочь специалисты из Северной Кореи.