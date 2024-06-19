Речь премьер-министра Италии на "саммите мира" переводил самозванец

Бернардини: Швейцарскую речь Мелони переводил синхронист-самозванец

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До сих пор политические обозреватели, эксперты и журналисты говорят о "саммите мира", который прошел в Швейцарии 15-16 июня.

Фото: governo.it by Governo italiano is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Italy license

Многие из них были особенно удивлены выступлением премьер-министра Италии Джорджии Мелони, которая, якобы, говорила о том, что страны коллективного Запада заставят уступить Россию.

Почему же заявление Мелони показалось всем радикальным? Политический обозреватель Марк Бернардини (Италия) рассказал Общественной службе новостей, что он думает по этому вопросу.

По его мнению, на военной проукраинской конференции в Швейцарии, премьер-министр Италии Джорджия Мелони выступила на английском языке. Если перевести ее речь с английского на русский язык, получится:

"Защищать Украину означает защищать ту систему правил, которая объединяет международное сообщество и защищает каждую нацию. Если бы Украина не могла рассчитывать на нашу поддержку и поэтому была бы вынуждена сдаться, сегодня мы бы не обсуждали минимальные условия переговоров. Мы бы просто обсуждали вторжение в суверенное государство".

Однако украинский синхронист-самозванец озвучил ее слова иначе. Вот что получилось:

"Защищать Украину означает защищать, значит, все международное сообщество должно объединиться для защиты Украины. Если Россия с этим не согласится, мы заставим ее сдаться, и нам нужно выдвинуть минимальные условия для этого обсуждения".

По словам Бернардини, украинский самозванец-переводчик либо выдал свои "хотелки" за действительность, либп озвучил то, что ему указало высшее начальство.