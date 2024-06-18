Newsinfo.Ru: Россия может отменить ряд санкций в отношении КНДР

Эксперт Ким: Россия будет развивать сотрудничество с Северной Кореей

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Евгений Ким, ведущий научный сотрудник, кандидат философских наук в Институте Китая и Современной Азии Российской академии наук, Центр корейских исследований, дал комментарий Newsinfo.Ru о поездке Владимира Путина в КНДР, целях визита и возможных последующих действиях России по отношению к Северной Корее.

Фото: flickr.com by Roman Harak is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По словам Кима, нынешний визит главы российского государства в КНДР, в первую очередь, выполнение обещания, данного главе Северной Корее Ким Чен Ыну. Ким напомнил, что Путин обещал отправится в визитом в КНДР в сентябре прошлого года, кроме этого эксперт указал на то, что это второй визит главы российского государства на территорию Северной Кореи за всю историю взаимоотношений с этой страной, первый визит состоялся в 2000 году. В обоих случаях это означает важность КНДР для России, потому что оба визита проходили после вступления главы государства в свою должность.

Рассуждая о взаимодействии двух стран и возможных темах для обсуждений, Ким заявил, что, в первую очередь, будут обсуждаться вопросы экономического взаимодействия между КНДР и РФ, кроме этого, возможно обсуждение вопросов, связанных с министрами, отправившимся с Путным в Северную Корею. Среди подобных аспектов могут рассматриваться научные области, культурные, области туризма и промышленности.

Говоря о выгоде для обоих стран, от подобного сотрудничества, Ким подчеркнул, что Россия исходит не только из краткосрочных перспектив, но и из долгосрочных. В случае КНДР — страна заинтересована в обходе действующих санкций, наложенных на нее Евросоюзом, Советом Безопасности ООН и прочими организациями и странами.

В свете этого, по мнению Кима, Россия может отменить ряд санкций, которые она исполняет в отношении КНДР. Однако Ким убежден, что подобные решения затронут только гуманитарный сектор, не отменяя санкции, связанные с ядерным оружием и ракетным вооружением.

"И здесь вопрос о том, каким образом Россия может освободиться или, вернее, отказаться от тех санкций, которые она раньше вводила относительно Северной Кореи в связи с ядерными взрывами. Напоминаю, что, начиная с 2013 года Россией в связи с санкциями против Северной Кореей, которые вводились Советом Безопасности ООН, издавался указ президента о выполнении этих санкций. И там подробно было написано, против кого такие-то санкции вводятся, после каких организаций. Я думаю, что сейчас это все можно аннулировать. Единственная проблема в том, что делать с санкциями, которые ООН вводила в 2017 году. И санкциями, которые были введены в 2017 году. Два раза введены. В 2016 году, в 2015 году. Это очень такие… это санкции Совета Безопасности. Мы, Россия, как постоянный член Совета Безопасности, который голосовал за эти санкции, не можем их игнорировать. Поэтому нужно найти возможности действовать в тех сферах, которые не затронуты этими санкциями", — считает эксперт.

Продолжая говорить о возможной отмене определенных санкций, Ким так же подчеркнул, что в гуманитарной области Россия и КНДР могут обратить внимание на разработку месторождений полезных ископаемых, коими богата Северная Корея. В пример подобного он привел магнетитовые руды и известняк.

Так же Ким напомнил о исследовании, опубликованном несколько лет назад. В нем заявлялось о нахождении на территории КНДР редкоземельных металлов, суммарная стоимость которых достигает 2 триллионов долларов. По мнению Кима, это так же может быть одним из приоритетных направлений в сотрудничестве России и Северной Кореи.

"ы не против кого-то. Я хочу еще раз подчеркнуть, мы всегда заявляли, что мы с кем-то дружим не против кого-то. И здесь нужно сказать. Северная Корея. С 1958 года нет ни одного иностранного солдата на ее территории. Там не проводятся никаких совместных учений. А на территории Южной Кореи с 1953 года распложаются американские войска, которые только за 4 месяца этого года провели более 80 совместных военных учений. Это помимо того, что американские войска там проводили самостоятельные учения, южнокорейские войска проводили самостоятельные учения. Плюс к этому к двум из этих военных учений, которые они проводили, были подключены японские военные корабли и военные самолеты", — подчеркивает Ким, говоря о напряженной обстановке в данном регионе.

Ким считает, что главным нагнетателем обстановки в регионе является Южная Корея со своими союзниками, однако Россия не собирается враждовать с Южной Корей, как подчеркивал Владимир Путин во время ПМЭФ в этом году.