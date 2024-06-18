В корпорации Boeing снова стало известно о нарушениях технологии производства

0:57 Your browser does not support the audio element. Мир

Согласно информации агентства Bloomberg, инспектор компании по контролю за качеством Сэм Мохок предоставил отчет "Управлению по охране труда США". В этом отчете говорится о том, что при производстве самолётов Boeing были нарушены правила работы с дефектными деталями.

По данным инспектора, на производстве могли быть использованы до 400 некачественных деталей, которые были установлены на новых самолётах 737MAX. Однако компания не смогла отследить, куда они пропали.

Сам инспектор сообщил, что пытался донести информацию о нарушениях до руководства, но его отчёт в итоге попал к тем сотрудникам, на которых он жаловался.

Вполне возможно, что скоро Сэм Мохок окончит свою жизнь по некой неожиданной причине, как ранее случилось с двумя информаторами, рассказавшими о нарушениях технологии производства в корпорации Boeing.