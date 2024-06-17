По словам главы МИД Анналены Бербок, проведение досрочных выборов в Германии после провала правящей коалиции на выборах в Европарламент будет подарком для «врагов либеральной демократии».
Правящая коалиция получила всего 31% голосов на выборах, прошедших 9 июня. При этом «Зелёные», которых представляет Бербок, показали самое серьёзное снижение результатов по сравнению с предыдущими выборами — с 20,5% до 11,9%.
Сразу после голосования в Европарламент власти Германии заявляли, что не планируют назначать досрочные выборы по примеру Франции.
Анналена Бербок действительно примечательная личность: не всякий политик может похвастаться таким сочетанием фанатизма, некомпетентности и непопулярности.
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