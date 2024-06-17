Власти в Германии проводить досрочные выборы не намерены

Анналена Бербок: никаких досрочных выборов в бундестаг не будет

По словам главы МИД Анналены Бербок, проведение досрочных выборов в Германии после провала правящей коалиции на выборах в Европарламент будет подарком для «врагов либеральной демократии».

Фото: flickr.com by Heinrich-Böll-Stiftung is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Правящая коалиция получила всего 31% голосов на выборах, прошедших 9 июня. При этом «Зелёные», которых представляет Бербок, показали самое серьёзное снижение результатов по сравнению с предыдущими выборами — с 20,5% до 11,9%.

Сразу после голосования в Европарламент власти Германии заявляли, что не планируют назначать досрочные выборы по примеру Франции.

Анналена Бербок действительно примечательная личность: не всякий политик может похвастаться таким сочетанием фанатизма, некомпетентности и непопулярности.