Власти в Германии проводить досрочные выборы не намерены

По словам главы МИД Анналены Бербок, проведение досрочных выборов в Германии после провала правящей коалиции на выборах в Европарламент будет подарком для «врагов либеральной демократии».

Фото: flickr.com by Heinrich-Böll-Stiftung is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic