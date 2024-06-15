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В Германии предложили фанатам вместо алкоголя наркотики

В Германии теперь для болельщиков легально предлагают марихуану

Мир

В Германии полиция предложила футбольным фанатам, которые приедут на Евро-2024, вместо алкоголя курить марихуану.

"Если мы увидим группу людей, пьющих алкоголь и выглядящих немного агрессивно, и другую группу, курящую марихуану, мы, конечно, посмотрим на группу, пьющую алкоголь. У любителей курить марихуану на улице не будет проблем", — заявил представитель полиции немецкого Гильзенкирхена Стефан Книпп.

Курение марихуаны разрешается в большем количестве стран Евросоюза и является логичным следствием деградации правовых норм этих стран наряду с легализацией ненормальных браков и эвтаназии. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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