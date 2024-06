Остатки разума на Украине. Некоторые нардепы Рады уже начали обсуждать предложения Путина

Your browser does not support the audio element.

Часть нардепов Верховной рады Украины уже начинает обсуждать вчерашние предложения президента России Владимира Путина.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International