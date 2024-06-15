Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кристина Асмус показала школьный выпускной дочери
В Великобритании чёрная кошка символизирует удачу
Анна Хилькевич изменит имя дочери с Марии на Анну-Марию
Как научиться прыгать на скакалке? Рассказал спортсмен
Сантехнический трос назван единственным эффективным средством от засора
Узнайте, как правильно пересадить клубнику
Домашний свекольный соус: как приготовить
Бесплатное удаление катализатора: узнайте скрытые опасности
Эрнст подогрел слухи о возвращении Урганта в эфир Первого канала
Остатки разума на Украине. Некоторые нардепы Рады уже начали обсуждать предложения Путина

Часть нардепов Рады уже поняла, что предложения Путина — путь к спасению

1:09
Мир

Часть нардепов Верховной рады Украины уже начинает обсуждать вчерашние предложения президента России Владимира Путина.

Часть нардепов Рады уже поняла, что предложения Путина — путь к спасению
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Он отметил, что там остался единственный легитимный субъект — Верховная рада.

"Швейцарская сходка по Украине, которая должна состояться сегодня, потеряла смысл. Президент вчера предложил формулу мира не только по ситуации на Украине, но и в Европе в целом… В этой связи инициативы, выдвинутые бывшим президентом Украины Зеленским и поддержанные Байденом, Макроном, Шольцем и т. д., теряют всякий смысл… Срок полномочий Зеленского завершился, и этим всё сказано", — подчеркнул председатель ГД РФ.

Чем дольше депутаты Рады будут надеяться, что за них вопросы решат ЕС и США, тем меньше останется самих украинцев, которые для Запада дешёвый расходный материал, а территория страны будет сокращаться. Президента Украины нет, вся ответственность лежит на парламенте страны. Поэтому пора принимать решение, подытожил Володин.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Томаты начнут наливаться: в июне проведите эту подкормку — значительно повысит урожай

Чтобы томаты завязывали плоды, обязательно проведите подкормку в июне.

Чем важно подкормить томаты в июне?
Чем подкармливать лук в июне?
Подкормка лука в июне: обязательно внесите это для роста луковиц — овощ вырастет крупным и вкусным
Готовим знаменитый турецкий Islak Kek: влажный, пропитанный сиропом шоколадный пирог
Ленивые, но ласковые: топ-5 пород кошек для любителей тишины и порядка
Сводка с фронта: в Волчанске взят Агрегатный завод, отбита беспрецедентная атака дрон Дмитрий Плотников Афганский гость в королевском дворце Абу-Даби: причины и выводы Александр Трубин Мирный план Путина по Украине отвергнут. Последствия: у РФ будут новые субъекты Любовь Степушова
Российские бойцы завладели передовым боевым роботом в зоне СВО: эстонская разработка послужит на пользу ВПК РФ
Гении среди кошек: топ-3 самых умных пород мурлык
Клубника не будет гнить: эта мера защитит ягоды от соприкосновения с землёй
Клубника не будет гнить: эта мера защитит ягоды от соприкосновения с землёй
Последние материалы
В Великобритании чёрная кошка символизирует удачу
Анна Хилькевич изменит имя дочери с Марии на Анну-Марию
Как научиться прыгать на скакалке? Рассказал спортсмен
Часть нардепов Рады уже поняла, что предложения Путина — путь к спасению
Сантехнический трос назван единственным эффективным средством от засора
Узнайте, как правильно пересадить клубнику
Домашний свекольный соус: как приготовить
Бесплатное удаление катализатора: узнайте скрытые опасности
Эрнст подогрел слухи о возвращении Урганта в эфир Первого канала
Россия работает с группой стран над созданием платформы, которой не нужен доллар
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников