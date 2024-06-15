Остатки разума на Украине. Некоторые нардепы Рады уже начали обсуждать предложения Путина

Часть нардепов Рады уже поняла, что предложения Путина — путь к спасению

1:09 Your browser does not support the audio element. Мир

Часть нардепов Верховной рады Украины уже начинает обсуждать вчерашние предложения президента России Владимира Путина.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Он отметил, что там остался единственный легитимный субъект — Верховная рада.

"Швейцарская сходка по Украине, которая должна состояться сегодня, потеряла смысл. Президент вчера предложил формулу мира не только по ситуации на Украине, но и в Европе в целом… В этой связи инициативы, выдвинутые бывшим президентом Украины Зеленским и поддержанные Байденом, Макроном, Шольцем и т. д., теряют всякий смысл… Срок полномочий Зеленского завершился, и этим всё сказано", — подчеркнул председатель ГД РФ.

Чем дольше депутаты Рады будут надеяться, что за них вопросы решат ЕС и США, тем меньше останется самих украинцев, которые для Запада дешёвый расходный материал, а территория страны будет сокращаться. Президента Украины нет, вся ответственность лежит на парламенте страны. Поэтому пора принимать решение, подытожил Володин.