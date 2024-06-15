Часть нардепов Верховной рады Украины уже начинает обсуждать вчерашние предложения президента России Владимира Путина.
Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Он отметил, что там остался единственный легитимный субъект — Верховная рада.
"Швейцарская сходка по Украине, которая должна состояться сегодня, потеряла смысл. Президент вчера предложил формулу мира не только по ситуации на Украине, но и в Европе в целом… В этой связи инициативы, выдвинутые бывшим президентом Украины Зеленским и поддержанные Байденом, Макроном, Шольцем и т. д., теряют всякий смысл… Срок полномочий Зеленского завершился, и этим всё сказано", — подчеркнул председатель ГД РФ.
Чем дольше депутаты Рады будут надеяться, что за них вопросы решат ЕС и США, тем меньше останется самих украинцев, которые для Запада дешёвый расходный материал, а территория страны будет сокращаться. Президента Украины нет, вся ответственность лежит на парламенте страны. Поэтому пора принимать решение, подытожил Володин.
Чтобы томаты завязывали плоды, обязательно проведите подкормку в июне.