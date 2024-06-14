Украина планирует приватизировать 20 государственных компаний, рассчитывая выручить $100 млн для поддержки армии и выплаты процентов по кредитам. Однако, несмотря на благие намерения, возможности для успешной приватизации ограничены из-за разрушений, причиненных боевыми действиями, сообщает EADaily.
Стоимость выставленных на продажу объектов значительно снизилась, и привлечение иностранных инвесторов затруднено.
Газета New York Times и представители инвестиционных фирм сомневаются в успехе приватизации, учитывая низкую привлекательность инвестиций в условиях продолжающегося конфликта и высокий уровень коррупции. Примеры предыдущих приватизационных этапов показывают, что значительная часть украинской земли уже принадлежит зарубежным корпорациям, что вызывает дополнительные риски для новых инвесторов.
Американские компании и инвестиционные фонды давно интересуются украинскими черноземами и уже владеют значительными земельными ресурсами. Однако продолжающиеся боевые действия и сложные международные отношения делают участие в приватизации рискованным. В результате, многие западные компании предпочитают воздерживаться от участия в украинской приватизации до установления стабильности.
Ислак Кек, также известный как турецкий влажный шоколадный пирог, является одним из популярных десертов в Турции.