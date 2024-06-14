Украину распродают по кусочкам: киевский режим планирует отдать 20 госкомпаний западным инвесторам

Киевский режим хочет отдать 20 госкомпаний западным инвесторам

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Украина планирует приватизировать 20 государственных компаний, рассчитывая выручить $100 млн для поддержки армии и выплаты процентов по кредитам. Однако, несмотря на благие намерения, возможности для успешной приватизации ограничены из-за разрушений, причиненных боевыми действиями, сообщает EADaily.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Стоимость выставленных на продажу объектов значительно снизилась, и привлечение иностранных инвесторов затруднено.

Газета New York Times и представители инвестиционных фирм сомневаются в успехе приватизации, учитывая низкую привлекательность инвестиций в условиях продолжающегося конфликта и высокий уровень коррупции. Примеры предыдущих приватизационных этапов показывают, что значительная часть украинской земли уже принадлежит зарубежным корпорациям, что вызывает дополнительные риски для новых инвесторов.

Американские компании и инвестиционные фонды давно интересуются украинскими черноземами и уже владеют значительными земельными ресурсами. Однако продолжающиеся боевые действия и сложные международные отношения делают участие в приватизации рискованным. В результате, многие западные компании предпочитают воздерживаться от участия в украинской приватизации до установления стабильности.