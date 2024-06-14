ФБР и иммиграционная полиция арестовали восемь человек из Таджикистана по подозрению в терроризме

Восемь граждан Таджикистана арестованы в США по подозрению в терроризме

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В последние дни в США были арестованы восемь граждан Таджикистана по подозрению в связях с запрещённой террористической организацией ИГИЛ. Аресты проведены в Нью-Йорке, Филадельфии и Лос-Анджелесе. Эти лица из постсоветских стран въехали в США через южную границу и были задержаны за нарушения иммиграционных правил.

Фото: dvidshub.net by Petty Officer 1st Class matthew leistikow is licensed under Creative Commons CC0 License

Связь задержанных с ИГИЛ не была сразу очевидна, но за ними следила Объединённая оперативная группа ФБР по борьбе с терроризмом (JTTF). Аресты провела Иммиграционная и таможенная полиция США, и в настоящее время задержанные находятся под стражей, ожидая разбирательства по их депортации.

Граждане Таджикистана въехали в страну прошлой весной, пройдя все процедуры проверки, и не были включены в список потенциальных террористов, как сообщил осведомлённый источник. ФБР и Министерство внутренней безопасности подтвердили аресты "нескольких неграждан", не предоставив дополнительных деталей, но отметили, что США находятся в состоянии повышенной угрозы.

Директор ФБР Кристофер Рэй заявил о растущих угрозах со стороны внутренних экстремистов и иностранных террористических группировок, особенно в контексте палестино-израильского конфликта.

На недавнем слушании в Конгрессе Рэй выразил обеспокоенность потенциальными последствиями терроризма из-за уязвимостей на границе. В августе администрация Джо Байдена объявила, что спецслужбы выявили сеть, пытавшуюся незаконно переправлять людей из Узбекистана в США, причём как минимум один из перевозчиков был связан с террористами, как сообщает издание "Акценты".