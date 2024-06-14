Уйдет или нет: стали известны последствия возможной отставки Макрона

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Политолог Елисеева: бегство для Макрона — один из возможных выходов

1:18
Мир

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил газете Le Figaro, что не планирует подавать в отставку, независимо от результатов внеочередных парламентских выборов. Политолог Наталия Елисеева, в интервью интернет-изданию "Подмосковье сегодня", отметила, что уход Макрона с поста означал бы признание своего бессилия.

Политолог Елисеева: бегство для Макрона — один из возможных выходов
Фото: commons.wikimedia.org by Официальный сайт Европарламента is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ранее европейские СМИ сообщали, что Макрон рассматривает возможность отставки. Радиостанция Europe 1 первой передала информацию о неразберихе в штабе президента после разочаровывающих предварительных результатов выборов в Европарламент, где правая партия значительно опередила сторонников Макрона. Однако позже эти слухи были опровергнуты.

Елисеева считает, что отставка Макрона — не единственный возможный сценарий.

"Важно понимать, что для Эммануэля Макрона это последний президентский срок. Сейчас у него есть уникальная возможность снять с себя ответственность, оставив следующему президенту украинский кризис, миграционный кризис, внутренний и экономический кризисы. Если Макрон подаст в отставку, это будет признанием его неспособности решать проблемы. Это будет просто бегство", — пояснила политолог.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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