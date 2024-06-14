Уйдет или нет: стали известны последствия возможной отставки Макрона

Политолог Елисеева: бегство для Макрона — один из возможных выходов

1:18 Your browser does not support the audio element. Мир

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил газете Le Figaro, что не планирует подавать в отставку, независимо от результатов внеочередных парламентских выборов. Политолог Наталия Елисеева, в интервью интернет-изданию "Подмосковье сегодня", отметила, что уход Макрона с поста означал бы признание своего бессилия.

Фото: commons.wikimedia.org by Официальный сайт Европарламента is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ранее европейские СМИ сообщали, что Макрон рассматривает возможность отставки. Радиостанция Europe 1 первой передала информацию о неразберихе в штабе президента после разочаровывающих предварительных результатов выборов в Европарламент, где правая партия значительно опередила сторонников Макрона. Однако позже эти слухи были опровергнуты.

Елисеева считает, что отставка Макрона — не единственный возможный сценарий.