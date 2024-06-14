"Ни в какой Евросоюз Армению не возьмут": политолог Лукьянов объяснил, зачем Пашинян выходит из ОДКБ

Потребность Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) исчезла в связи с изменением политического курса страны, и, вероятнее всего, она выйдет из этой организации. В настоящее время Армения ориентирована на прозападный вектор и стремится к нормализации отношений с Турцией. Однако вероятность вступления страны в Европейский союз отсутствует. Такое мнение выразил политолог, директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов в интервью URA. RU.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ОДКБ является "союзом-пузырем", члены которого участвовали в подготовке к войне в Карабахе. Он также отметил, что республика выйдет из организации, когда посчитает это необходимым.
"Что касается выхода Армении из ОДКБ, я уверен, что это произойдет, так как эта организация сейчас уже не нужна стране. Ранее система безопасности Армении была основана на отношениях с Россией и направлена на защиту от Азербайджана и Турции, причем основным элементом этой стратегии был Карабах. Сейчас Карабаха нет, и отношения с Баку и Анкарой направлены на умиротворение и нормализацию, что позволяет Армении смотреть на Запад и Юг. В этих условиях роль России как гаранта безопасности уже не актуальна для Еревана", — отметил Лукьянов.
Он добавил, что в соответствии с нынешней политической линией Армения больше не нуждается в ОДКБ, и организация не имеет оснований удерживать государство в составе военного союза против его воли.
Лукьянов выделил нормализацию отношений с Турцией и прозападный вектор как основные плюсы для Еревана при выходе из ОДКБ.
"Армению, конечно, не примут в Европейский союз. Речь идет не о вступлении в ЕС, а об изменении вектора основных контактов на прозападный. Для Армении ближайшая западная страна — это Турция, так как остальной Запад находится далеко. Поэтому армянское руководство, не заявляя об этом открыто из-за чувствительности этой темы для общества, фактически выбрало курс на примирение и нормализацию отношений с Анкарой, стремясь к возвращению тесного партнера", — подчеркнул Лукьянов.
Он также отметил, что в процессе неизбежны некоторые издержки и проблемы. Однако в сложившейся ситуации для Армении это единственный более-менее реалистичный вариант.
Х-101 является стратегической крылатой ракетой, которая была разработана с применением технологий снижения радиолокационной заметности.