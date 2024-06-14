"Большая семёрка" хочет по-большому: РФ должна выплатить ущерб в 486 млрд долларов, нанесённый Украине

G7: Россия должна выплатить ущерб нанесённый Украине

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Российская Федерация должна выплатить ущерб в 486 миллиардов долларов, который она якобы нанесла Украине.

Фото: flickr.com by Влада на Република Северна Македонија is licensed under Creative Commons Public Domain Mark

Об этом было сказано на саммите G7.

В заявлении "большой семёрки" говорится, что активы РФ на Западе так и останутся замороженными, пока российско-украинский конфликт не закончится, а указанная сумма Киеву не будет выплачена.

Страны G7 отметили, что будут и далее оказывать "существенное давление" на российские доходы от сырьевых товаров и энергоносителей.

Также официально отмечено, что до конца 2024 года Украине будет предоставлен кредит на 50 млрд долларов, который будет погашаться из доходов от замороженных активов РФ.