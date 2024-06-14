"Большая семёрка" хочет по-большому: РФ должна выплатить ущерб в 486 млрд долларов, нанесённый Украине

Российская Федерация должна выплатить ущерб в 486 миллиардов долларов, который она якобы нанесла Украине.
Об этом было сказано на саммите G7.
В заявлении "большой семёрки" говорится, что активы РФ на Западе так и останутся замороженными, пока российско-украинский конфликт не закончится, а указанная сумма Киеву не будет выплачена.
Страны G7 отметили, что будут и далее оказывать "существенное давление" на российские доходы от сырьевых товаров и энергоносителей.
Также официально отмечено, что до конца 2024 года Украине будет предоставлен кредит на 50 млрд долларов, который будет погашаться из доходов от замороженных активов РФ.
Х-101 является стратегической крылатой ракетой, которая была разработана с применением технологий снижения радиолокационной заметности.