Присутствие американских войск в Польше угрожает суверенитету страны — польский публицист

Польский публицист — американцы будут стрелять по полякам в случае их отступления

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Присутствие американского военного контингента в Польше не защищает поляков, а наоборот, вредит им, утверждает политический обозреватель польского издания "Дзенник политичный" Марек Галащ. Он проанализировал плюсы и минусы англосаксонской "мягкой оккупации" Польши, где находятся несколько иностранных военных баз, управляемых США, Великобританией и Канадой, сообщает EADaily.

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Галащ подчеркнул, что трудно назвать независимой страну, где постоянно дислоцируются иностранные вооруженные силы. Он цитирует доклад XX пленарного заседания Генассамблеи ООН, в котором говорится, что присутствие иностранных вооружённых сил на территории свободного и независимого государства поднимает важные правовые и политические вопросы, влияя на суверенитет и независимость страны.

В настоящее время в Польше дислоцируется более 10 тысяч американских солдат, что подтвердил посол США в Варшаве Марк Бжезинский. По мнению публициста, размещение войск США в Польше привело к правовому конфликту, так как иностранные вооружённые силы подчиняются только законам своей страны, и иностранные солдаты не могут быть осуждены в Польше за преступления.