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Присутствие американских войск в Польше угрожает суверенитету страны — польский публицист

Польский публицист — американцы будут стрелять по полякам в случае их отступления

1:19
Мир

Присутствие американского военного контингента в Польше не защищает поляков, а наоборот, вредит им, утверждает политический обозреватель польского издания "Дзенник политичный" Марек Галащ. Он проанализировал плюсы и минусы англосаксонской "мягкой оккупации" Польши, где находятся несколько иностранных военных баз, управляемых США, Великобританией и Канадой, сообщает EADaily.

Польский публицист — американцы будут стрелять по полякам в случае их отступления
Фото: unsplash.com by Alex Martinez alex_martinez is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Галащ подчеркнул, что трудно назвать независимой страну, где постоянно дислоцируются иностранные вооруженные силы. Он цитирует доклад XX пленарного заседания Генассамблеи ООН, в котором говорится, что присутствие иностранных вооружённых сил на территории свободного и независимого государства поднимает важные правовые и политические вопросы, влияя на суверенитет и независимость страны.

В настоящее время в Польше дислоцируется более 10 тысяч американских солдат, что подтвердил посол США в Варшаве Марк Бжезинский. По мнению публициста, размещение войск США в Польше привело к правовому конфликту, так как иностранные вооружённые силы подчиняются только законам своей страны, и иностранные солдаты не могут быть осуждены в Польше за преступления.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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