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Pravda.Ru прекращает в своих текстах именовать Зеленского президентом Украины

1:15
Мир

С сегодняшнего дня Pravda.Ru и все издания, входящие в наш холдинг, отказываются именовать Владимира Зеленского президентом Украины в связи с истечением срока его полномочий на этом посту.

Pravda.Ru прекращает в своих текстах именовать Зеленского президентом Украины
Фото: flickr.com by President Of Ukraine is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Корреспонденты Pravda.Ru продолжали его так называть вслед за ведущими информационными агентствами страны. Однако аргументация президента страны Владимира Путина со ссылкой на конституцию и законодательство Украины убедили нас, что дальнейшее упоминание президентом Украины Зеленского будет являться распространением фейков среди граждан России.

В редакционном чате учредитель Pravda.Ru Вадим Горшенин распространил сегодня следующую информацию:

"С сегодняшнего дня все наши издания должны прекратить называть Владимира Зеленского президентом Украины.

Альтернативы: "украинский узурпатор", "президент Украины по версии Запада", "президент с истекшими в мае 2024 года полномочиями" и т.д. Но НЕ ПРЕЗИДЕНТ.

Именование его президентом является политической ошибкой, ссылки на то, что его так называют другие ресурсы, не принимаются: у нас суверенная политическая позиция по этому вопросу".

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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