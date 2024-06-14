С сегодняшнего дня Pravda.Ru и все издания, входящие в наш холдинг, отказываются именовать Владимира Зеленского президентом Украины в связи с истечением срока его полномочий на этом посту.
Корреспонденты Pravda.Ru продолжали его так называть вслед за ведущими информационными агентствами страны. Однако аргументация президента страны Владимира Путина со ссылкой на конституцию и законодательство Украины убедили нас, что дальнейшее упоминание президентом Украины Зеленского будет являться распространением фейков среди граждан России.
В редакционном чате учредитель Pravda.Ru Вадим Горшенин распространил сегодня следующую информацию:
"С сегодняшнего дня все наши издания должны прекратить называть Владимира Зеленского президентом Украины.
Альтернативы: "украинский узурпатор", "президент Украины по версии Запада", "президент с истекшими в мае 2024 года полномочиями" и т.д. Но НЕ ПРЕЗИДЕНТ.
Именование его президентом является политической ошибкой, ссылки на то, что его так называют другие ресурсы, не принимаются: у нас суверенная политическая позиция по этому вопросу".
Х-101 является стратегической крылатой ракетой, которая была разработана с применением технологий снижения радиолокационной заметности.