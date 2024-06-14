Pravda.Ru прекращает в своих текстах именовать Зеленского президентом Украины

1:15 Your browser does not support the audio element. Мир

С сегодняшнего дня Pravda.Ru и все издания, входящие в наш холдинг, отказываются именовать Владимира Зеленского президентом Украины в связи с истечением срока его полномочий на этом посту.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Корреспонденты Pravda.Ru продолжали его так называть вслед за ведущими информационными агентствами страны. Однако аргументация президента страны Владимира Путина со ссылкой на конституцию и законодательство Украины убедили нас, что дальнейшее упоминание президентом Украины Зеленского будет являться распространением фейков среди граждан России.

В редакционном чате учредитель Pravda.Ru Вадим Горшенин распространил сегодня следующую информацию: