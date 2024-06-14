Офис президента Украины решил вернуть все пункты "формулы мира" киевского режима на обсуждение "мирного саммита" в Швейцарии.
И сделано это было сразу после того, как туда были приглашены страны Глобального Юга. Это значит, первоначальный мягкий документ был нужен, чтобы побольше государств согласились участвовать в конференции. Однако после того, как стало известно число участников, Киев решил переиграть.
И вот теперь поступает информация, что страны Глобального Юга начали отказываться от участия этого мероприятия или подписывать декларацию с пунктами "формулы мира Зеленского".
МИД Украины пытается сгладить острые моменты, но коварный ход Киева грозит грандиозным международным скандалом, когда страны приглашались под одну повестку, а затем киевский режим решил переиграть.
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