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Киев вдруг решил обмануть всех и вернуть все пункты "формулы мира"

0:54
Мир

Офис президента Украины решил вернуть все пункты "формулы мира" киевского режима на обсуждение "мирного саммита" в Швейцарии.

Киев вдруг решил обмануть всех и вернуть все пункты "формулы мира"
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Attribution 4.0 Internationa

И сделано это было сразу после того, как туда были приглашены страны Глобального Юга. Это значит, первоначальный мягкий документ был нужен, чтобы побольше государств согласились участвовать в конференции. Однако после того, как стало известно число участников, Киев решил переиграть.

И вот теперь поступает информация, что страны Глобального Юга начали отказываться от участия этого мероприятия или подписывать декларацию с пунктами "формулы мира Зеленского".

МИД Украины пытается сгладить острые моменты, но коварный ход Киева грозит грандиозным международным скандалом, когда страны приглашались под одну повестку, а затем киевский режим решил переиграть.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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