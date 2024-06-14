Обмануть решили? Страны Глобального Юга начали отказываться от "мирного саммита" в Швейцарии

Киев вдруг решил обмануть всех и вернуть все пункты "формулы мира"

0:54 Your browser does not support the audio element. Мир

Офис президента Украины решил вернуть все пункты "формулы мира" киевского режима на обсуждение "мирного саммита" в Швейцарии.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Attribution 4.0 Internationa

И сделано это было сразу после того, как туда были приглашены страны Глобального Юга. Это значит, первоначальный мягкий документ был нужен, чтобы побольше государств согласились участвовать в конференции. Однако после того, как стало известно число участников, Киев решил переиграть.

И вот теперь поступает информация, что страны Глобального Юга начали отказываться от участия этого мероприятия или подписывать декларацию с пунктами "формулы мира Зеленского".

МИД Украины пытается сгладить острые моменты, но коварный ход Киева грозит грандиозным международным скандалом, когда страны приглашались под одну повестку, а затем киевский режим решил переиграть.