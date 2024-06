Обмануть решили? Страны Глобального Юга начали отказываться от "мирного саммита" в Швейцарии

Your browser does not support the audio element.

Офис президента Украины решил вернуть все пункты "формулы мира" киевского режима на обсуждение "мирного саммита" в Швейцарии.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Attribution 4.0 Internationa