Устала от наркомана и алкоголика. Зеленский постоянно ругается с женой, у них давно кризис в отношениях

Чета Зеленских постоянно ругаются, поскольку у и. о. президента Украины давно кризис в отношениях с супругой Еленой.
Украинские ресурсы пишут, что она очень переживает, что её муж слишком много употребляет "психоактивных веществ", да и вообще "действует немного неправильно".
Также шепчутся, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак поспособствовал тому, чтобы отношения в президентской семье становились напряжённые, так как ему надо было иметь личное влияние на главу Украины, что он и получил в результате.
И, кстати, этим очень недовольна Елена. В кулуарах киевской власти шепчутся, что ругается чета Зеленских постоянно.
Кто-то видит в этом факт, что Ермак отодвинул Зеленскую от мужа, поскольку она мешала, и советовала много лишнего.
Фёдор Бондарчук назвал лучшего российского актёра.