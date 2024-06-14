Устала от наркомана и алкоголика. Зеленский постоянно ругается с женой, у них давно кризис в отношениях

В кулуарах шепчутся, что Зеленские постоянно ругаются

0:54 Your browser does not support the audio element. Мир

Чета Зеленских постоянно ругаются, поскольку у и. о. президента Украины давно кризис в отношениях с супругой Еленой.

Фото: flickr.com by UNICEF Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Украинские ресурсы пишут, что она очень переживает, что её муж слишком много употребляет "психоактивных веществ", да и вообще "действует немного неправильно".

Также шепчутся, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак поспособствовал тому, чтобы отношения в президентской семье становились напряжённые, так как ему надо было иметь личное влияние на главу Украины, что он и получил в результате.

И, кстати, этим очень недовольна Елена. В кулуарах киевской власти шепчутся, что ругается чета Зеленских постоянно.

Кто-то видит в этом факт, что Ермак отодвинул Зеленскую от мужа, поскольку она мешала, и советовала много лишнего.