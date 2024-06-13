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Дональд Трамп-младший приехал в гости к Виктору Орбану

0:45
Мир

В Будапеште состоялась встреча Дональда Трампа-младшего с Виктором Орбаном. В ходе беседы обсуждались перспективы отношений между США и Венгрией, мир на Украине и проблема нелегальной миграции.

Дональд Трамп-младший приехал в гости к Виктору Орбану
Фото: flickr.com by European People's Party is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ранее Орбан неоднократно заявлял, что в случае победы Трампа-старшего на президентских выборах в США можно было бы добиться завершения конфликта на Украине.

В отличие от сына Джо Байдена, которого неприлично даже представить в качестве политика, старший сын Дональда Трампа активно участвует в предвыборной гонке отца. По-видимому, он и сам надеется повторить успех Джорджа Буша-младшего, сделавшего себе карьеру во многом на имени его отца президента. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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