США смирились с произволом Израиля по вопросу Палестины

Президент США Джо Байден заявил, что достижение соглашения о перемирии в секторе Газа кажется ему маловероятным, но он не теряет надежды на успех.

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Президент США рассказал, что обсудил с коллегами по G7 разработанный американцами проект трёхэтапного соглашения. Этот проект предусматривает временное, а затем и постоянное прекращение огня, постепенный вывод израильских войск из сектора Газа и восстановление палестинского анклава.

Ранее США даже предложили в Совете безопасности ООН резолюцию о прекращении огня в Секторе Газа, которая была принята единогласно. Однако руководство Израиля, по-видимому, отступать не желает и игнорирует позицию нынешней президентской администрации США, рассчитывая на победу Дональда Трампа, который полностью поддерживает Израиль.