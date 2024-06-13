Французские консерваторы могут сократить размеры помощи Украине

Победа оппозиции во Франции может привести к снижению поддержки Украины

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Как сообщает французское издание Journal du Dimanche, в случае победы на внеочередных парламентских выборах правой партии "Национальное объединение" Париж может сократить военную поддержку, оказываемую Киеву.

По словам источника в Министерстве обороны Франции, если "Национальное объединение" одержит победу, то вся помощь, оказываемая Украине, будет поставлена под вопрос.

Представители "Национального объединения" не выступают категорически против поддержки Украины, но при этом они настаивают на том, чтобы эта поддержка не наносило ущерб французской армии. В качестве примера они приводят объявление Макрона о поставке истребителей Mirage 2000-5 на Украину. По мнению представителей партии, во Франции всего 200 таких самолётов, поэтому их передача Украине ослабит французскую армию.

Однако в "Национальном объединении" высказались против отправки на Украину военных инструкторов, поскольку это может привести к человеческим потерям и эскалации конфликта. Вместо этого они предлагают менее опасные альтернативы, такие как обучение украинцев во Франции или в третьих странах.