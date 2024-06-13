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Великобритания потребовала вывести войска для предотвращения ударов

Кэмерон: западное оружие не будет использоваться против России при одном условии

0:52
Мир

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что западное оружие не будет применяться для ударов по России, если Москва выведет свои войска с территорий, которые Украина считает своими. Об этом сообщает EADaily.

Кэмерон: западное оружие не будет использоваться против России при одном условии
Фото: mod.uk by Симмо Симпсон is licensed under Open Government Licence version 1.0

На брифинге в Лондоне Кэмерон отметил, что Украина имеет право на самооборону и может использовать оружие для ударов внутри своей страны и по российским войскам на границе.

Ранее Пентагон подтвердил, что администрация президента США Джо Байдена согласовала возможность нанесения ударов американским оружием по российской территории. Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности РФ, заявил, что дальнобойные средства на Украине управляются военнослужащими стран НАТО, что является участием в войне против РФ.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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