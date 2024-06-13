Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что западное оружие не будет применяться для ударов по России, если Москва выведет свои войска с территорий, которые Украина считает своими. Об этом сообщает EADaily.
На брифинге в Лондоне Кэмерон отметил, что Украина имеет право на самооборону и может использовать оружие для ударов внутри своей страны и по российским войскам на границе.
Ранее Пентагон подтвердил, что администрация президента США Джо Байдена согласовала возможность нанесения ударов американским оружием по российской территории. Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности РФ, заявил, что дальнобойные средства на Украине управляются военнослужащими стран НАТО, что является участием в войне против РФ.
Петуния - одно из самых популярных и востребованных растений для декоративного оформления дачных участков, балконов и террас. Эти яркие и обильноцветущие цветы способны радовать нас своим великолепным видом всё лето. Однако не все дачники знают, что с петуниями нужно обращаться очень бережно, и ни в коем случае нельзя отрывать у них цветки.