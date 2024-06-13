Дипломатический скандал между Арменией и Белоруссией продолжается

Армения отозвала посла из Белоруссии

2:18 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР

Министерство иностранных дел Армении отозвало посла в Республике Беларусь Размика Хумаряна в Ереван для проведения консультаций, сообщила пресс-секретарь ведомства Ани Бадалян. Это последний дипломатический шаг перед полным разрывом дипломатических отношений.

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"Посла Республики Армения в Беларуси вызвали в Ереван для консультаций", — написала представитель министерства.

Как сообщило ИА Регнум, 13 июня в ходе выступления в парламенте премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не будет посещать Белоруссию до тех пор, пока президентом этой страны остаётся Александр Лукашенко. Глава армянского правительства также сообщил, что никто из представителей армянского руководства не поедет в Белоруссию во время правления Лукашенко.

По словам премьера, Армения может пересмотреть своё отношение к Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если Лукашенко принесёт извинения Еревану или если Минск выйдет из состава организации. Пашинян утверждает, что один из руководителей стран-участниц ОДКБ, якобы, ранее высказывал поддержку и желал победы Азербайджану во время конфликта в Нагорном Карабахе.

Премьер-министр добавил, что не намерен обсуждать с белорусским лидером какие-либо вопросы, связанные с ОДКБ, однако будет вынужден контактировать с ним в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Содружества Независимых Государств (СНГ).

22 мая Никол Пашинян утверждал, что ему якобы известно о двух странах, входящих в ОДКБ, которые оказывали поддержку Баку во время военных действий в Нагорном Карабахе в 2020 году. При этом эти страны, как члены ОДКБ, только имитировали помощь Армении. Однако премьер-министр не уточнил, о каких именно государствах идёт речь.

Впрочем, по всей вероятности не Никол Пашинян застанет в должности времена, когда в Белоруссии не будет править Лукашенко, а наоборот, Александр Лукашенко застанет в годы президентства ещё не одного преемника Пашиняна.