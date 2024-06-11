Америка может уйти под воду: гигантский разлом может спровоцировать катастрофическое землетрясение

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Западное побережье США может пострадать от мегаземлетрясения

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Мир

Подводная линия разлома вдоль Западного побережья США может вызвать мегаземлетрясение, которое окажется более разрушительным, чем "Большое землетрясение" в Калифорнии, согласно новому исследованию.

Западное побережье США может пострадать от мегаземлетрясения
Фото: nesdis.noaa.gov by NOAA is licensed under Public Domain

Используя методы подводного картирования, учёные детализировали зону субдукции Каскадия — 600-мильный разлом, простирающийся от юга Канады до севера Калифорнии.

Оказалось, что разлом состоит из четырёх сегментов, а не представляет собой единую полосу, как большинство линий разломов. Это открытие может быть ещё более катастрофичным, так как тектонические плиты могут скользить друг под другом, создавая большее давление и вызывая более мощные землетрясения.

Землетрясение может спровоцировать цунами высотой до 35 метров. Если такая волна достигнет побережья, то Калифорния, Орегон, Вашингтон и Ванкувер окажутся затопленными.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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