Америка может уйти под воду: гигантский разлом может спровоцировать катастрофическое землетрясение

Подводная линия разлома вдоль Западного побережья США может вызвать мегаземлетрясение, которое окажется более разрушительным, чем "Большое землетрясение" в Калифорнии, согласно новому исследованию.
Используя методы подводного картирования, учёные детализировали зону субдукции Каскадия — 600-мильный разлом, простирающийся от юга Канады до севера Калифорнии.
Оказалось, что разлом состоит из четырёх сегментов, а не представляет собой единую полосу, как большинство линий разломов. Это открытие может быть ещё более катастрофичным, так как тектонические плиты могут скользить друг под другом, создавая большее давление и вызывая более мощные землетрясения.
Землетрясение может спровоцировать цунами высотой до 35 метров. Если такая волна достигнет побережья, то Калифорния, Орегон, Вашингтон и Ванкувер окажутся затопленными.
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